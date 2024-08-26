https://ria.ru/20240826/abkhaziya-1968419684.html

Абхазия назвала признание ее независимости Россией исторически справедливым

Абхазия назвала признание ее независимости Россией исторически справедливым - РИА Новости, 26.08.2024

Абхазия назвала признание ее независимости Россией исторически справедливым

Признание Россией независимости Абхазии стало торжеством исторической справедливости для абхазского народа, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T04:41

2024-08-26T04:41

2024-08-26T04:41

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СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Признание Россией независимости Абхазии стало торжеством исторической справедливости для абхазского народа, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик. "Этот день имеет судьбоносное значение для нашего народа, для будущих поколений. На алтарь священной свободы сложили свои головы тысячи отважных сынов и дочерей Абхазии, наши зарубежные соотечественники, доблестные добровольцы из Северного Кавказа, Москвы и Санкт-Петербурга, многих городов, краев и областей России. Своим подвигом они навсегда проложили путь к независимости. Двадцать шестого августа 2008 года стало торжеством исторической справедливости для нашего народа", - сказал Бигвава. По его словам, за 16 лет межгосударственные абхазо-российские отношения вышли на уровень союзничества. "Мы являемся союзниками. Наши отношения развиваются в самых разных сферах: безопасности, социально-экономической, гуманитарной и других. Россия помогает нам обеспечивать военную безопасность, в Абхазии находится 7-я российская военная база. Республика Абхазия как союзник поддерживает Россию, особенно в период проведения специальной военной операции и событий до СВО", - отметил замглавы МИД Абхазии.

https://ria.ru/20240826/abkhaziya-1968413653.html

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абхазия, россия, москва, в мире