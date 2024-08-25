Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 25.08.2024 (обновлено: 12:17 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968334654.html
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости, 25.08.2024
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:12
2024-08-25T12:17
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968339006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb534efb1f52e4ca93b0cf5801d6aab9.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК."Мужчина задержан. Предварительно, он мог выбросить ребенка и женщину из окна квартиры. Точная информация устанавливается", — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Столичный главк СК подтвердил эту информацию. Там добавили, что тридцатидевятилетнего мужчину скоро доставят в ведомство для проведения следственных действий.&quot;Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы&quot;, — уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.Прокуратура Москвы также добавила, что задержанному оказывают медицинскую помощь. Погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.Перед этим в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры заявляли, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома, около которого нашли тела женщины и ребенка.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947967889.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка
Мужчина, который, предварительно, выбросил из окна женщину и ребенка, задержан в квартире, ему оказывается медицинская помощь. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.
2024-08-25T11:12
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968339006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d79b4ea77f8016cf010c288e3cbc48ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

СК: в Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК.
«
"Мужчина задержан. Предварительно, он мог выбросить ребенка и женщину из окна квартиры. Точная информация устанавливается", — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
1 из 2
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
1 из 2
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2
Столичный главк СК подтвердил эту информацию. Там добавили, что тридцатидевятилетнего мужчину скоро доставят в ведомство для проведения следственных действий.
«

"Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Прокуратура Москвы также добавила, что задержанному оказывают медицинскую помощь.
Погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.
Перед этим в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры заявляли, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома, около которого нашли тела женщины и ребенка.
Окно в квартире - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Бердянске из окна выбросили двух детей
23 мая, 17:40
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала