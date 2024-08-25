https://ria.ru/20240825/zaderzhanie-1968334654.html

В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна - РИА Новости, 25.08.2024

В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:12

2024-08-25T11:12

2024-08-25T12:17

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК."Мужчина задержан. Предварительно, он мог выбросить ребенка и женщину из окна квартиры. Точная информация устанавливается", — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Столичный главк СК подтвердил эту информацию. Там добавили, что тридцатидевятилетнего мужчину скоро доставят в ведомство для проведения следственных действий."Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.Прокуратура Москвы также добавила, что задержанному оказывают медицинскую помощь. Погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.Перед этим в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры заявляли, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома, около которого нашли тела женщины и ребенка.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947967889.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины и ее ребенка Мужчина, который, предварительно, выбросил из окна женщину и ребенка, задержан в квартире, ему оказывается медицинская помощь. По данным прокуратуры, погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения. 2024-08-25T11:12 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия