В Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
СК: в Москве задержали мужчину, который мог выбросить женщину и ребенка из окна
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил столичный СК.
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"Мужчина задержан. Предварительно, он мог выбросить ребенка и женщину из окна квартиры. Точная информация устанавливается", — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
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© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
1 из 2
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
2 из 2
Столичный главк СК подтвердил эту информацию. Там добавили, что тридцатидевятилетнего мужчину скоро доставят в ведомство для проведения следственных действий.
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"Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка. В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские совместно с сотрудниками подразделений Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Он будет передан в следственные органы", — уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Прокуратура Москвы также добавила, что задержанному оказывают медицинскую помощь.
Погибли женщина 1988 года рождения и ее малолетний сын 2023 года рождения.
Перед этим в пресс-службах столичного главка СК и московской прокуратуры заявляли, что мужчина 1985 года рождения находится в квартире дома, около которого нашли тела женщины и ребенка.
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