Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что ждет честных выборов
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс ожидает честных выборов
© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что ожидает честных выборов американского лидера.
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"Я думаю, выборы будут честными и справедливыми. Мы сделаем все, чтобы быть уверенными, что это так", - сказал Вэнс в интервью NBC News.
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Он не согласился с оценкой о том, что бывший президент Дональд Трамп, который вновь борется за пост, высказывается о нечестности выборов. "Он (Трамп ред.) говорит, что нам нужно реализовывать определенные подходы в Республиканской партии, которые облегчат участие в выборах и подсчет голосов для всех, у кого есть на это законное право, но усложнят подсчет незаконно отданных голосов", - сказал Вэнс.
Как заявил политик, можно не соглашаться о количестве незаконных голосов - "сотни это или тысячи", но нужно установить свод правил, чтобы подсчитывались только голоса, отданные в соответствии с нормами.
Выборы президента США пройдут 5 ноября, на пост претендует Трамп и вице-президент Камала Харрис.
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