https://ria.ru/20240825/vybory-1968408163.html

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что ждет честных выборов

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что ждет честных выборов - РИА Новости, 25.08.2024

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявил, что ждет честных выборов

Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что ожидает честных выборов американского лидера. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T23:21

2024-08-25T23:21

2024-08-25T23:21

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс заявил, что ожидает честных выборов американского лидера. "Я думаю, выборы будут честными и справедливыми. Мы сделаем все, чтобы быть уверенными, что это так", - сказал Вэнс в интервью NBC News. Он не согласился с оценкой о том, что бывший президент Дональд Трамп, который вновь борется за пост, высказывается о нечестности выборов. "Он (Трамп ред.) говорит, что нам нужно реализовывать определенные подходы в Республиканской партии, которые облегчат участие в выборах и подсчет голосов для всех, у кого есть на это законное право, но усложнят подсчет незаконно отданных голосов", - сказал Вэнс. Как заявил политик, можно не соглашаться о количестве незаконных голосов - "сотни это или тысячи", но нужно установить свод правил, чтобы подсчитывались только голоса, отданные в соответствии с нормами. Выборы президента США пройдут 5 ноября, на пост претендует Трамп и вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20240824/shtab-1968281326.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис