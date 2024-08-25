Рейтинг@Mail.ru
Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/vybory-1968331362.html
Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего
Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего - РИА Новости, 25.08.2024
Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего
Решение независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о приостановке своей предвыборной кампании может позволить кандидату от Республиканской РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:45
2024-08-25T10:45
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
роберт кеннеди
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Решение независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о приостановке своей предвыборной кампании может позволить кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу получить больше голосов, однако неясно, насколько это поможет Трампу победить на выборах, сообщили эксперты РИА Новости. В пятницу Кеннеди заявил, что его имя останется на избирательных бюллетенях в большинстве штатов, кроме колеблющихся штатов, не выказывающих явной поддержки Республиканской или Демократической партии. Кеннеди также выразил поддержку Трампу, подчеркнув приверженность обоих свободе слова и завершению конфликта на Украине. Трамп в своем выступлении в штате Невада, состоявшемся в тот же день, назвал поддержку Кеннеди "очень хорошей". "Я не уверен, принесет ли поддержка Кеннеди-младшего Трампу больше голосов. Все зависит от того, кто готов голосовать за Кеннеди... Кеннеди может привлечь в лагерь Трампа тех, кто не является сторонником ни одной из партий. Посмотрим, что будет дальше", - заявил РИА Новости Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании. Политолог Кит Престон полагает, что Кеннеди, вероятно, привлечет больше своих сторонников к кандидатуре Трампа, чем к кандидату от Демократической партии Камалы Харрис. "Результаты выборов будут зависеть от результатов голосования в колеблющихся штатах. Вопрос заключается в том, поможет ли поддержка Кеннеди Трампу получить больше голосов в ключевых штатах. Вероятность того, что это ему поможет, высока", - сказал Престон. Собеседник также подчеркнул, что у Кеннеди много сторонников в Кремниевой долине. Последние события показывают, как в Кремниевой долине разделились мнения относительно неолиберальной политики и поддержки Израиля. "Кремниевая долина является крупной фракцией правящего класса, и крупные IT-компании исторически поддерживали демократов... Однако в последнее время крупные предприниматели из этой сферы, такие как Питер Тиль, Илон Маск и другие стали больше склоняться в сторону Республиканской партии. Партнер Тиля Эрик Вайнштейн это признал. В этой среде могут быть сторонники Кеннеди", - добавил Престон. Ранее директор по коммуникациям предвыборного штаба Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил РИА Новости, что Демократическая партия США готова к сценарию, при котором избиратели Роберта Кеннеди-младшего после его выхода из гонки переметнутся на сторону Дональда Трампа, так как многие из них разделяют взгляды республиканцев. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html
https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего

Эксперты: выход Кеннеди-младшего из гонки может принести Трампу больше голосов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Решение независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о приостановке своей предвыборной кампании может позволить кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу получить больше голосов, однако неясно, насколько это поможет Трампу победить на выборах, сообщили эксперты РИА Новости.
В пятницу Кеннеди заявил, что его имя останется на избирательных бюллетенях в большинстве штатов, кроме колеблющихся штатов, не выказывающих явной поддержки Республиканской или Демократической партии. Кеннеди также выразил поддержку Трампу, подчеркнув приверженность обоих свободе слова и завершению конфликта на Украине. Трамп в своем выступлении в штате Невада, состоявшемся в тот же день, назвал поддержку Кеннеди "очень хорошей".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
"Я не уверен, принесет ли поддержка Кеннеди-младшего Трампу больше голосов. Все зависит от того, кто готов голосовать за Кеннеди... Кеннеди может привлечь в лагерь Трампа тех, кто не является сторонником ни одной из партий. Посмотрим, что будет дальше", - заявил РИА Новости Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании.
Политолог Кит Престон полагает, что Кеннеди, вероятно, привлечет больше своих сторонников к кандидатуре Трампа, чем к кандидату от Демократической партии Камалы Харрис.
"Результаты выборов будут зависеть от результатов голосования в колеблющихся штатах. Вопрос заключается в том, поможет ли поддержка Кеннеди Трампу получить больше голосов в ключевых штатах. Вероятность того, что это ему поможет, высока", - сказал Престон.
Собеседник также подчеркнул, что у Кеннеди много сторонников в Кремниевой долине. Последние события показывают, как в Кремниевой долине разделились мнения относительно неолиберальной политики и поддержки Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Трамп отзывает свой мирный план по Украине. Россия тоже
14 августа, 08:00
"Кремниевая долина является крупной фракцией правящего класса, и крупные IT-компании исторически поддерживали демократов... Однако в последнее время крупные предприниматели из этой сферы, такие как Питер Тиль, Илон Маск и другие стали больше склоняться в сторону Республиканской партии. Партнер Тиля Эрик Вайнштейн это признал. В этой среде могут быть сторонники Кеннеди", - добавил Престон.
Ранее директор по коммуникациям предвыборного штаба Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил РИА Новости, что Демократическая партия США готова к сценарию, при котором избиратели Роберта Кеннеди-младшего после его выхода из гонки переметнутся на сторону Дональда Трампа, так как многие из них разделяют взгляды республиканцев.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
У России есть все шансы проскочить экономический апокалипсис
7 августа, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисРоберт КеннедиВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала