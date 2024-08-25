https://ria.ru/20240825/vybory-1968331362.html

Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего

Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего - РИА Новости, 25.08.2024

Эксперты оценили шансы Трампа на выборах при поддержке Кеннеди-младшего

Решение независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о приостановке своей предвыборной кампании может позволить кандидату от Республиканской РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:45

2024-08-25T10:45

2024-08-25T10:45

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

роберт кеннеди

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Решение независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о приостановке своей предвыборной кампании может позволить кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу получить больше голосов, однако неясно, насколько это поможет Трампу победить на выборах, сообщили эксперты РИА Новости. В пятницу Кеннеди заявил, что его имя останется на избирательных бюллетенях в большинстве штатов, кроме колеблющихся штатов, не выказывающих явной поддержки Республиканской или Демократической партии. Кеннеди также выразил поддержку Трампу, подчеркнув приверженность обоих свободе слова и завершению конфликта на Украине. Трамп в своем выступлении в штате Невада, состоявшемся в тот же день, назвал поддержку Кеннеди "очень хорошей". "Я не уверен, принесет ли поддержка Кеннеди-младшего Трампу больше голосов. Все зависит от того, кто готов голосовать за Кеннеди... Кеннеди может привлечь в лагерь Трампа тех, кто не является сторонником ни одной из партий. Посмотрим, что будет дальше", - заявил РИА Новости Пол Готтфрид, главный редактор американского ежемесячника Chronicles: Magazine of American Culture и заслуженный профессор гуманитарных наук Элизабеттаунском колледже в Пенсильвании. Политолог Кит Престон полагает, что Кеннеди, вероятно, привлечет больше своих сторонников к кандидатуре Трампа, чем к кандидату от Демократической партии Камалы Харрис. "Результаты выборов будут зависеть от результатов голосования в колеблющихся штатах. Вопрос заключается в том, поможет ли поддержка Кеннеди Трампу получить больше голосов в ключевых штатах. Вероятность того, что это ему поможет, высока", - сказал Престон. Собеседник также подчеркнул, что у Кеннеди много сторонников в Кремниевой долине. Последние события показывают, как в Кремниевой долине разделились мнения относительно неолиберальной политики и поддержки Израиля. "Кремниевая долина является крупной фракцией правящего класса, и крупные IT-компании исторически поддерживали демократов... Однако в последнее время крупные предприниматели из этой сферы, такие как Питер Тиль, Илон Маск и другие стали больше склоняться в сторону Республиканской партии. Партнер Тиля Эрик Вайнштейн это признал. В этой среде могут быть сторонники Кеннеди", - добавил Престон. Ранее директор по коммуникациям предвыборного штаба Камалы Харрис Майкл Тайлер заявил РИА Новости, что Демократическая партия США готова к сценарию, при котором избиратели Роберта Кеннеди-младшего после его выхода из гонки переметнутся на сторону Дональда Трампа, так как многие из них разделяют взгляды республиканцев. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240814/tramp-1966013042.html

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024