https://ria.ru/20240825/vsu-1968393745.html
Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО
Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО - РИА Новости, 25.08.2024
Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО
Свыше 400 работников шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР с началом СВО ушли сражаться с ВСУ, рассказал в День шахтера РИА Новости руководитель шахты Игорь Орлов. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T19:57
2024-08-25T19:57
2024-08-25T19:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
игорь орлов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Свыше 400 работников шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР с началом СВО ушли сражаться с ВСУ, рассказал в День шахтера РИА Новости руководитель шахты Игорь Орлов. По его словам, более половины продолжает воевать в составе подразделений ВС РФ, "У меня ушли на войну 417 человек. Это (было) еще в 2022 году. Сорок пять погибших. Остальные: кого комиссовали, кто ранен. На войне сейчас 271 шахтер", - рассказал он. По его словам, пока бойцы участвуют в СВО, шахта сохраняет им рабочее место, и они продолжают получать стаж. "Они числятся... Есть такой указ, которые здесь шахтеры воюющие, то за ними рабочее место сохраняется и им идет "подземный" стаж. Зарплату правда им не платят в шахте", - рассказал Орлов. Он также отметил, что люди продолжают уходить на СВО, рассказал, что несколько горняков в конце лета решили подписать контракт с ВС РФ. По словам Орлова, на шахте гордятся боевыми подвигами своих горняков. "Где мои ребята, там, как правило, всегда победа. Так уж получается, что они у меня на самых напряженных участках воюют", - добавил Орлов.
https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html
https://ria.ru/20240825/den_shakhtera-1967961659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, игорь орлов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Игорь Орлов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО
Глава шахты "Шахтерская-Глубокая" Орлов: более 400 шахтеров ушли воевать с ВСУ
ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Свыше 400 работников шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР с началом СВО ушли сражаться с ВСУ, рассказал в День шахтера РИА Новости руководитель шахты Игорь Орлов.
По его словам, более половины продолжает воевать в составе подразделений ВС РФ
,
"У меня ушли на войну 417 человек. Это (было) еще в 2022 году. Сорок пять погибших. Остальные: кого комиссовали, кто ранен. На войне сейчас 271 шахтер", - рассказал он.
По его словам, пока бойцы участвуют в СВО, шахта сохраняет им рабочее место, и они продолжают получать стаж.
«
"Они числятся... Есть такой указ, которые здесь шахтеры воюющие, то за ними рабочее место сохраняется и им идет "подземный" стаж. Зарплату правда им не платят в шахте", - рассказал Орлов.
Он также отметил, что люди продолжают уходить на СВО, рассказал, что несколько горняков в конце лета решили подписать контракт с ВС РФ. По словам Орлова, на шахте гордятся боевыми подвигами своих горняков.
"Где мои ребята, там, как правило, всегда победа. Так уж получается, что они у меня на самых напряженных участках воюют", - добавил Орлов.