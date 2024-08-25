https://ria.ru/20240825/vsu-1968393745.html

Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО

Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО - РИА Новости, 25.08.2024

Свыше 400 горняков из шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР ушли на СВО

Свыше 400 работников шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР с началом СВО ушли сражаться с ВСУ, рассказал в День шахтера РИА Новости руководитель шахты Игорь Орлов. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:57

2024-08-25T19:57

2024-08-25T19:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

игорь орлов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Свыше 400 работников шахты "Шахтерская-Глубокая" в ДНР с началом СВО ушли сражаться с ВСУ, рассказал в День шахтера РИА Новости руководитель шахты Игорь Орлов. По его словам, более половины продолжает воевать в составе подразделений ВС РФ, "У меня ушли на войну 417 человек. Это (было) еще в 2022 году. Сорок пять погибших. Остальные: кого комиссовали, кто ранен. На войне сейчас 271 шахтер", - рассказал он. По его словам, пока бойцы участвуют в СВО, шахта сохраняет им рабочее место, и они продолжают получать стаж. "Они числятся... Есть такой указ, которые здесь шахтеры воюющие, то за ними рабочее место сохраняется и им идет "подземный" стаж. Зарплату правда им не платят в шахте", - рассказал Орлов. Он также отметил, что люди продолжают уходить на СВО, рассказал, что несколько горняков в конце лета решили подписать контракт с ВС РФ. По словам Орлова, на шахте гордятся боевыми подвигами своих горняков. "Где мои ребята, там, как правило, всегда победа. Так уж получается, что они у меня на самых напряженных участках воюют", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html

https://ria.ru/20240825/den_shakhtera-1967961659.html

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, игорь орлов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины