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ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/vsu-1968342568.html
ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении
ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении
ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5800 военнослужащих, операция по уничтожению украинских войск продолжается, сообщило... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:27
2024-08-25T12:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5800 военнослужащих, операция по уничтожению украинских войск продолжается, сообщило Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ потеряли пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении

Минобороны: ВСУ с начала боев на Курском направлении потеряли более 5800 военных

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5800 военнослужащих, операция по уничтожению украинских войск продолжается, сообщило Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ потеряли пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.
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