https://ria.ru/20240825/vsu-1968342568.html

ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении

ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении - РИА Новости, 25.08.2024

ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении

ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5800 военнослужащих, операция по уничтожению украинских войск продолжается, сообщило... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:27

2024-08-25T12:27

2024-08-25T12:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли свыше 5800 военнослужащих, операция по уничтожению украинских войск продолжается, сообщило Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей, 37 артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ потеряли пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность