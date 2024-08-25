https://ria.ru/20240825/vsu-1968330691.html

ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев

ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев - РИА Новости, 25.08.2024

ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев

Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:37

2024-08-25T10:37

2024-08-25T12:07

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967977620_0:225:3071:1952_1920x0_80_0_0_caab67410c341621bc4f957c8ad833d8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На нашей территории сохраняется неспокойная обстановка. ВСУ ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей", - сказал он.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия