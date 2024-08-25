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ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев
Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:37
2024-08-25T10:37
2024-08-25T12:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На нашей территории сохраняется неспокойная обстановка. ВСУ ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей", - сказал он.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев
Ганчев: ВСУ обстреливают дома мирных жителей и автомобили в Харьковской области