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ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 25.08.2024 (обновлено: 12:07 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/vsu-1968330691.html
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев - РИА Новости, 25.08.2024
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев
Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:37
2024-08-25T12:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "На нашей территории сохраняется неспокойная обстановка. ВСУ ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей", - сказал он.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреливают дома жителей Харьковской области, рассказал Ганчев

Ганчев: ВСУ обстреливают дома мирных жителей и автомобили в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Украины обстреливают дома мирных жителей и гражданские автомобили в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"На нашей территории сохраняется неспокойная обстановка. ВСУ ведут обстрелы домов мирных жителей и гражданских автомобилей", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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