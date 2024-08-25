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Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России - РИА Новости, 25.08.2024
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07:05 25.08.2024 (обновлено: 07:08 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/voennyy-1968310419.html
Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России
Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России - РИА Новости, 25.08.2024
Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России
Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, ранее проходивших обучение на военных базах в Великобритании,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:05
2024-08-25T07:08
вооруженные силы украины
великобритания
польша
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, ранее проходивших обучение на военных базах в Великобритании, готовы поделиться с российскими военнослужащими и добровольцами опытом, в том числе обращения с иностранным вооружением, рассказал РИА Новости боец отряда с позывным "Змей". "Я сам из Киевской области, меня мобилизовали в 2023 году в 199 центр - он находится в Житомире, нас отправили в Великобританию, группа была 180 человек", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что сначала военнослужащих везли до границы с Польшей, там пешком они перешли границу и из Польши уже на самолете были отправлены в Великобританию. По его словам, после прибытия на военную базу украинских военнослужащих ждал 35-дневный курс. "Змей" отметил, что обучали на базе инструкторы из Нидерландов, Канады, Великобритании и Швеции. Переводчиками были девушки-украинки. По его словам, упор в обучении делался на работу штурмовых групп, также была практика работы с иностранным вооружением. "Готов, конечно, поделиться с ребятами своим опытом, почему нет? Но я знаю точно, что в России много ребят, у которых тоже можно поучиться много чему", - отметил боец отряда. По словам бойца, другие военные отряда, проходившие обучение за границей, также готовы делится опытом. Он подчеркнул, что считает свой выбор вступить в отряд, сражающийся против киевского режима, правильным, так как давал присягу народу Украины, а не правительству, которое "не думает о свои гражданах, нагло просто им в глаза врет".
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967939158.html
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вооруженные силы украины, великобритания, польша, киевская область
Вооруженные силы Украины, Великобритания, Польша, Киевская область
Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России

Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса выразили готовность делиться опытом с ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, ранее проходивших обучение на военных базах в Великобритании, готовы поделиться с российскими военнослужащими и добровольцами опытом, в том числе обращения с иностранным вооружением, рассказал РИА Новости боец отряда с позывным "Змей".
"Я сам из Киевской области, меня мобилизовали в 2023 году в 199 центр - он находится в Житомире, нас отправили в Великобританию, группа была 180 человек", - рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что сначала военнослужащих везли до границы с Польшей, там пешком они перешли границу и из Польши уже на самолете были отправлены в Великобританию. По его словам, после прибытия на военную базу украинских военнослужащих ждал 35-дневный курс. "Змей" отметил, что обучали на базе инструкторы из Нидерландов, Канады, Великобритании и Швеции. Переводчиками были девушки-украинки. По его словам, упор в обучении делался на работу штурмовых групп, также была практика работы с иностранным вооружением.
"Готов, конечно, поделиться с ребятами своим опытом, почему нет? Но я знаю точно, что в России много ребят, у которых тоже можно поучиться много чему", - отметил боец отряда.
По словам бойца, другие военные отряда, проходившие обучение за границей, также готовы делится опытом.
Он подчеркнул, что считает свой выбор вступить в отряд, сражающийся против киевского режима, правильным, так как давал присягу народу Украины, а не правительству, которое "не думает о свои гражданах, нагло просто им в глаза врет".
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