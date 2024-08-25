Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России
Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса выразили готовность делиться опытом с ВС России
Российский военнослужащий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, ранее проходивших обучение на военных базах в Великобритании, готовы поделиться с российскими военнослужащими и добровольцами опытом, в том числе обращения с иностранным вооружением, рассказал РИА Новости боец отряда с позывным "Змей".
"Я сам из Киевской области, меня мобилизовали в 2023 году в 199 центр - он находится в Житомире, нас отправили в Великобританию, группа была 180 человек", - рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что сначала военнослужащих везли до границы с Польшей, там пешком они перешли границу и из Польши уже на самолете были отправлены в Великобританию. По его словам, после прибытия на военную базу украинских военнослужащих ждал 35-дневный курс. "Змей" отметил, что обучали на базе инструкторы из Нидерландов, Канады, Великобритании и Швеции. Переводчиками были девушки-украинки. По его словам, упор в обучении делался на работу штурмовых групп, также была практика работы с иностранным вооружением.
"Готов, конечно, поделиться с ребятами своим опытом, почему нет? Но я знаю точно, что в России много ребят, у которых тоже можно поучиться много чему", - отметил боец отряда.
По словам бойца, другие военные отряда, проходившие обучение за границей, также готовы делится опытом.
Он подчеркнул, что считает свой выбор вступить в отряд, сражающийся против киевского режима, правильным, так как давал присягу народу Украины, а не правительству, которое "не думает о свои гражданах, нагло просто им в глаза врет".