https://ria.ru/20240825/voennyy-1968310419.html

Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России

Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России - РИА Новости, 25.08.2024

Экс-бойцы ВСУ отряда Кривоноса готовы делиться опытом с ВС России

Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, ранее проходивших обучение на военных базах в Великобритании,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:05

2024-08-25T07:05

2024-08-25T07:08

вооруженные силы украины

великобритания

польша

киевская область

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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Бойцы добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, сформированного из военнослужащих ВСУ, ранее проходивших обучение на военных базах в Великобритании, готовы поделиться с российскими военнослужащими и добровольцами опытом, в том числе обращения с иностранным вооружением, рассказал РИА Новости боец отряда с позывным "Змей". "Я сам из Киевской области, меня мобилизовали в 2023 году в 199 центр - он находится в Житомире, нас отправили в Великобританию, группа была 180 человек", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что сначала военнослужащих везли до границы с Польшей, там пешком они перешли границу и из Польши уже на самолете были отправлены в Великобританию. По его словам, после прибытия на военную базу украинских военнослужащих ждал 35-дневный курс. "Змей" отметил, что обучали на базе инструкторы из Нидерландов, Канады, Великобритании и Швеции. Переводчиками были девушки-украинки. По его словам, упор в обучении делался на работу штурмовых групп, также была практика работы с иностранным вооружением. "Готов, конечно, поделиться с ребятами своим опытом, почему нет? Но я знаю точно, что в России много ребят, у которых тоже можно поучиться много чему", - отметил боец отряда. По словам бойца, другие военные отряда, проходившие обучение за границей, также готовы делится опытом. Он подчеркнул, что считает свой выбор вступить в отряд, сражающийся против киевского режима, правильным, так как давал присягу народу Украины, а не правительству, которое "не думает о свои гражданах, нагло просто им в глаза врет".

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967939158.html

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html

великобритания

польша

киевская область

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вооруженные силы украины, великобритания, польша, киевская область