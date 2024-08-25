Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров
Представитель Ватикана: государство выступает за мирное решение конфликтов
Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Ватикан выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех стран, заявил апостольский нунций Анте Йозич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с завершающим свою миссию в республике апостольским нунцием заявил, что Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно.
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"Все игроки (страны - ред.) должны собраться… Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело (находить – ред.). Только мирные решения, разговор могут дать результат", - сказал представитель Ватикана в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он отметил, что папа Римский против санкций, потому что они затрагивают всех одинаково и не решают вопросы, которые надо решить.
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"Конечно, не все государства согласны, каким путем идти… Ватикан за разговор только мирным путем, (за то, чтобы - ред.) садиться за стол и решать тяжелые вопросы, искать решения", - добавил Йозич.
По его словам, в контактах со всеми государствами Ватикан поднимает этот вопрос и настаивает на мирном решении всех конфликтов.
Посол Ватикана также выразил уверенность, что однажды папа Римский посетит с визитом Белоруссию.
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"Папа всегда готов приезжать в любую страну, особенно в которой живут католики. Для этого нужны условия, подготовка. Придет время, когда это осуществиться. Я знаю, что папа уже приглашен, но еще нужно время для подготовки. Думаю, будет время, когда появится возможность для встречи (в Белоруссии с Лукашенко - ред.)", - сказал он.
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23 августа, 12:52