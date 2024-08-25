Рейтинг@Mail.ru
Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/vatikan-1968404135.html
Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров
Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров - РИА Новости, 25.08.2024
Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров
Ватикан выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех стран, заявил апостольский нунций Анте Йозич. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:17
2024-08-25T22:17
в мире
ватикан
белоруссия
европа
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756988674_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f5264af4332b18c664dfe3c5c85cd5a7.jpg
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Ватикан выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех стран, заявил апостольский нунций Анте Йозич. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с завершающим свою миссию в республике апостольским нунцием заявил, что Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. "Все игроки (страны - ред.) должны собраться… Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело (находить – ред.). Только мирные решения, разговор могут дать результат", - сказал представитель Ватикана в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что папа Римский против санкций, потому что они затрагивают всех одинаково и не решают вопросы, которые надо решить. "Конечно, не все государства согласны, каким путем идти… Ватикан за разговор только мирным путем, (за то, чтобы - ред.) садиться за стол и решать тяжелые вопросы, искать решения", - добавил Йозич. По его словам, в контактах со всеми государствами Ватикан поднимает этот вопрос и настаивает на мирном решении всех конфликтов. Посол Ватикана также выразил уверенность, что однажды папа Римский посетит с визитом Белоруссию. "Папа всегда готов приезжать в любую страну, особенно в которой живут католики. Для этого нужны условия, подготовка. Придет время, когда это осуществиться. Я знаю, что папа уже приглашен, но еще нужно время для подготовки. Думаю, будет время, когда появится возможность для встречи (в Белоруссии с Лукашенко - ред.)", - сказал он.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
https://ria.ru/20240823/lukashenko-1968007583.html
ватикан
белоруссия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756988674_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a31d6b1e33e8b240e8deea07753c1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ватикан, белоруссия, европа, александр лукашенко
В мире, Ватикан, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко
Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров

Представитель Ватикана: государство выступает за мирное решение конфликтов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Ватикан выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех стран, заявил апостольский нунций Анте Йозич.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с завершающим свою миссию в республике апостольским нунцием заявил, что Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России
Вчера, 10:29
«
"Все игроки (страны - ред.) должны собраться… Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело (находить – ред.). Только мирные решения, разговор могут дать результат", - сказал представитель Ватикана в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он отметил, что папа Римский против санкций, потому что они затрагивают всех одинаково и не решают вопросы, которые надо решить.
«
"Конечно, не все государства согласны, каким путем идти… Ватикан за разговор только мирным путем, (за то, чтобы - ред.) садиться за стол и решать тяжелые вопросы, искать решения", - добавил Йозич.
По его словам, в контактах со всеми государствами Ватикан поднимает этот вопрос и настаивает на мирном решении всех конфликтов.
Посол Ватикана также выразил уверенность, что однажды папа Римский посетит с визитом Белоруссию.
«
"Папа всегда готов приезжать в любую страну, особенно в которой живут католики. Для этого нужны условия, подготовка. Придет время, когда это осуществиться. Я знаю, что папа уже приглашен, но еще нужно время для подготовки. Думаю, будет время, когда появится возможность для встречи (в Белоруссии с Лукашенко - ред.)", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Евросоюзу нужен новый договор о мире, заявил Лукашенко
23 августа, 12:52
 
В миреВатиканБелоруссияЕвропаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала