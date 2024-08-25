https://ria.ru/20240825/vatikan-1968404135.html

Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров

Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров - РИА Новости, 25.08.2024

Ватикан выступил за решение конфликтов путем мирных переговоров

Ватикан выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех стран, заявил апостольский нунций Анте Йозич. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:17

2024-08-25T22:17

2024-08-25T22:17

в мире

ватикан

белоруссия

европа

александр лукашенко

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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Ватикан выступает за решение конфликтов путем мирных переговоров и продвигает эту идею среди всех стран, заявил апостольский нунций Анте Йозич. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в пятницу с завершающим свою миссию в республике апостольским нунцием заявил, что Европе нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. "Все игроки (страны - ред.) должны собраться… Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело (находить – ред.). Только мирные решения, разговор могут дать результат", - сказал представитель Ватикана в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он отметил, что папа Римский против санкций, потому что они затрагивают всех одинаково и не решают вопросы, которые надо решить. "Конечно, не все государства согласны, каким путем идти… Ватикан за разговор только мирным путем, (за то, чтобы - ред.) садиться за стол и решать тяжелые вопросы, искать решения", - добавил Йозич. По его словам, в контактах со всеми государствами Ватикан поднимает этот вопрос и настаивает на мирном решении всех конфликтов. Посол Ватикана также выразил уверенность, что однажды папа Римский посетит с визитом Белоруссию. "Папа всегда готов приезжать в любую страну, особенно в которой живут католики. Для этого нужны условия, подготовка. Придет время, когда это осуществиться. Я знаю, что папа уже приглашен, но еще нужно время для подготовки. Думаю, будет время, когда появится возможность для встречи (в Белоруссии с Лукашенко - ред.)", - сказал он.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

https://ria.ru/20240823/lukashenko-1968007583.html

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в мире, ватикан, белоруссия, европа, александр лукашенко