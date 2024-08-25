https://ria.ru/20240825/ukraina-1968406581.html

На Украине мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии

На Украине мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии - РИА Новости, 25.08.2024

На Украине мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии

Мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:55

2024-08-25T22:55

2024-08-25T22:55

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Киеве умер мобилизованный, который попал в распределительный центр... Мужчина умер от приступа эпилепсии", - говорится в Telegram-канале издания. Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти в одном из подчиненных военкоматов военнообязанного, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, владимир зеленский