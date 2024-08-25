На Украине мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии
"Страна.ua": в Киеве в военкомате мобилизованный умер от приступа эпилепсии
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"В Киеве умер мобилизованный, который попал в распределительный центр... Мужчина умер от приступа эпилепсии", - говорится в Telegram-канале издания.
Ранее Житомирский областной военкомат сообщил о смерти мобилизованного из-за эпилептического приступа. На Украине это не первый случай смерти военнообязанных после доставки в военкомат. Закарпатский областной военкомат 24 мая сообщил, что проведет расследование по факту смерти в одном из подчиненных военкоматов военнообязанного, признанного ранее годным к службе. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны после многодневного нахождения в военкомате умер 49-летний гражданин, который болел эпилепсией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.
СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате
6 мая, 23:55