https://ria.ru/20240825/ukraina-1968401204.html

Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы

Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы - РИА Новости, 25.08.2024

Украина потребовала от Белоруссии отвести войска от границы

Министерство иностранных дел Украины в заявлении на своем сайте призвало Белоруссию отвести военных от границы. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T21:47

2024-08-25T21:47

2024-08-25T22:12

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александр вольфович

виктор хренин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в заявлении на своем сайте призвало Белоруссию отвести военных от границы.Как утверждает ведомство со ссылкой на разведку, Минск "сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, Сил специальных операций, вооружения и военной техники <...> в Гомельской области, вблизи северных границ Украины". В МИД заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали соседнюю республику отвести войска от границы "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня". Девятого августа президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что около десяти ударных дронов нарушили границу республики со стороны Украины. Несколько целей сбили, остальные БПЛА "передали" на сопровождение России, так как у двух стран общая система ПВО. Лукашенко добавил, что, по информации российских военных, оставшиеся дроны уничтожили в Ярославской области. Белорусский лидер назвал это провокацией, отметив, что без ответа она не останется. В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что Минск в августе выявил шесть случаев разведки своей территории квадрокоптерами ВСУ. В связи с этим Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной. В прошлое воскресенье министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что направленная на усиление границы группировка войск уже находится на месте и готова реагировать на любые провокации со стороны Киева.

https://ria.ru/20240824/lukashenko-1968205403.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965974464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко, александр вольфович, виктор хренин, вооруженные силы украины