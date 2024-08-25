"Запад не поможет". Зеленский признал катастрофическое положение Украины
На Украине возникло сразу несколько демографических проблем
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинцы продолжают массово покидать родину. Миллионы уже уехали и еще сотни тысяч — собираются. Экономика парализована сокращением рабочих рук. Обещания Зеленского исправить ситуацию оказались пустыми. Почему Киев публично разуверился в позитиве для себя — в материале РИА Новости.
Давняя тенденция
Демографическую катастрофу уже не скрывают. Зеленский признал: такого оттока населения никогда не было. Больше 6,6 миллиона украинцев сегодня находится в разных странах мира. В том числе почти 1,3 миллиона — в России.
© РИА НовостиПаспортный центр для граждан Украины в Варшаве
© РИА Новости
Паспортный центр для граждан Украины в Варшаве
УССР была второй по численности республикой союза после РСФСР: почти 52 миллиона человек. Но в 2014-м — уже 45, в 2019-м — 42, и это с учетом потерянного Киевом Крыма и части Донецкой и Луганской области.
В своей предвыборной кампании Зеленский обещал это исправить. "Все заводы, все предприятия, все реформы — это для кого, если отсюда через пять лет уедет половина населения? Поэтому каждый из нас должен сделать все, что может", — говорил он.
Однако стало только хуже. Сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает 31 миллион, утверждает замминистра социальной политики Дарья Марчак. И война — не единственная причина столь печальных результатов.
Пустые надежды
Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отмечает невероятно низкую рождаемость: в 2023-м — всего 187 тысяч детей.
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на улице Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на улице Киева
Показатель первого полугодия — 88 тысяч, на девять процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. А умерших — 250 972. То есть смертность превышает рождаемость в три раза.
В Минсоцполитики считают, что норма для восстановления численности населения — 2,2 ребенка на женщину. В ЕС — 1,5. На Украине до февраля 2022-го было 1,2, в 2023-м — 0,9.
Зеленский твердит: после окончания конфликта произойдет бум рождаемости. Якобы это закроет демографическую яму. Однако, по оценкам Института демографии, ни 50, ни даже 40 миллионов населения уже не будет. Максимум — 35 к 2033-му и то, если учесть всех в границах 1991-го. То есть на самом деле получится куда меньше.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПожилые люди голосуют во время выборов президента Украины на одном из избирательных участков Киева. 31 марта 2019 года
Пожилые люди голосуют во время выборов президента Украины на одном из избирательных участков Киева. 31 марта 2019 года
При этом население постареет, так как в основном эмигрировали дети и молодежь. Изменится и его плотность. "Украина еще долго будет бедной страной, а практически во всех бедных странах население концентрируется в нескольких городах", — предупреждает Либанова.
Выгодный кризис
Украинский Центробанк прогнозирует, что в этом году из страны уедут 400 тысяч человек, а в следующем — 300 тысяч. Еще в апреле отток в 2024-м оценивали в два раза меньше, причем в 2025-м даже рассчитывали на возвращение почти полумиллиона. Прогноз ухудшили из-за энергетической и экономической ситуации.
У экономики никаких перспектив. По данным украинских банков, активного трудоспособного населения в стране всего девять миллионов человек. Еще в прошлом году было почти 12. Замглавы Цетробанка Сергей Николайчук сообщил, что с 2021-го 27 процентов рабочей силы потеряно.
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
С одной стороны, властям нужно поддерживать экономику, с другой — обеспечивать приток новобранцев для ВСУ. Зеленский неоднократно взывал к патриотическим чувствам уехавших на Запад мужчин, но ему, похоже, уже не доверяют. Также он лично обращался к западным лидерам с требованием содействовать возвращению военнообязанных. Пока не помогло.
Венгрия и Польша остро нуждаются в рабочей силе, и сотни тысяч мигрантов из восточноевропейской страны там очень кстати. Причем дело даже не в беженцах. В некоторых польских транспортных и строительных компаниях украинского персонала было до 30 процентов еще до СВО. В прошлом году их общий вклад в ВВП достигал 1,1 процента.
Города мира. Варшава
"Статистика свидетельствует, что за последние 30-40 лет население Франции, Германии, Скандинавских стран, несмотря на проблемы с рождаемостью, выросло на 15-20 процентов. Та же Польша также не может похвастаться высокой рождаемостью, но она привлекла около миллиона украинцев", — подчеркивает украинский аналитик Алексей Кущ. Демографические ямы не возникают как раз из-за миграционного притока.
По данным Международной организации миграции, 70 процентов украинцев планируют остаться в Европе и не желают возвращаться. А это более четырех миллионов человек. Исходя из текущей ситуации, прогнозируют, что через три поколения население Украины сократится до 10-15 миллионов. Жизнеспособность государства под большим вопросом.
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