https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

"Запад не поможет". Зеленский признал катастрофическое положение Украины

"Запад не поможет". Зеленский признал катастрофическое положение Украины - РИА Новости, 25.08.2024

"Запад не поможет". Зеленский признал катастрофическое положение Украины

Украинцы продолжают массово покидать родину. Миллионы уже уехали и еще сотни тысяч — собираются. Экономика парализована сокращением рабочих рук. Обещания... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:08

украина

киев

польша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

венгрия

чехия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Украинцы продолжают массово покидать родину. Миллионы уже уехали и еще сотни тысяч — собираются. Экономика парализована сокращением рабочих рук. Обещания Зеленского исправить ситуацию оказались пустыми. Почему Киев публично разуверился в позитиве для себя — в материале РИА Новости.Давняя тенденцияДемографическую катастрофу уже не скрывают. Зеленский признал: такого оттока населения никогда не было. Больше 6,6 миллиона украинцев сегодня находится в разных странах мира. В том числе почти 1,3 миллиона — в России.УССР была второй по численности республикой союза после РСФСР: почти 52 миллиона человек. Но в 2014-м — уже 45, в 2019-м — 42, и это с учетом потерянного Киевом Крыма и части Донецкой и Луганской области.В своей предвыборной кампании Зеленский обещал это исправить. "Все заводы, все предприятия, все реформы — это для кого, если отсюда через пять лет уедет половина населения? Поэтому каждый из нас должен сделать все, что может", — говорил он.Однако стало только хуже. Сейчас на подконтрольной Киеву территории проживает 31 миллион, утверждает замминистра социальной политики Дарья Марчак. И война — не единственная причина столь печальных результатов.Пустые надеждыДиректор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отмечает невероятно низкую рождаемость: в 2023-м — всего 187 тысяч детей.Показатель первого полугодия — 88 тысяч, на девять процентов меньше, чем за аналогичный период 2023-го. А умерших — 250 972. То есть смертность превышает рождаемость в три раза.В Минсоцполитики считают, что норма для восстановления численности населения — 2,2 ребенка на женщину. В ЕС — 1,5. На Украине до февраля 2022-го было 1,2, в 2023-м — 0,9.Зеленский твердит: после окончания конфликта произойдет бум рождаемости. Якобы это закроет демографическую яму. Однако, по оценкам Института демографии, ни 50, ни даже 40 миллионов населения уже не будет. Максимум — 35 к 2033-му и то, если учесть всех в границах 1991-го. То есть на самом деле получится куда меньше.При этом население постареет, так как в основном эмигрировали дети и молодежь. Изменится и его плотность. "Украина еще долго будет бедной страной, а практически во всех бедных странах население концентрируется в нескольких городах", — предупреждает Либанова.Выгодный кризисУкраинский Центробанк прогнозирует, что в этом году из страны уедут 400 тысяч человек, а в следующем — 300 тысяч. Еще в апреле отток в 2024-м оценивали в два раза меньше, причем в 2025-м даже рассчитывали на возвращение почти полумиллиона. Прогноз ухудшили из-за энергетической и экономической ситуации.У экономики никаких перспектив. По данным украинских банков, активного трудоспособного населения в стране всего девять миллионов человек. Еще в прошлом году было почти 12. Замглавы Цетробанка Сергей Николайчук сообщил, что с 2021-го 27 процентов рабочей силы потеряно.Кроме того, на рынке труда возник дефицит мужчин — из-за ужесточения мобилизации. Их в традиционно мужских профессиях замещают женщины. С 2022-го Киев снял запрет на женский труд под землей и на вредных производствах. Однако этого все равно недостаточно.С одной стороны, властям нужно поддерживать экономику, с другой — обеспечивать приток новобранцев для ВСУ. Зеленский неоднократно взывал к патриотическим чувствам уехавших на Запад мужчин, но ему, похоже, уже не доверяют. Также он лично обращался к западным лидерам с требованием содействовать возвращению военнообязанных. Пока не помогло.Венгрия и Польша остро нуждаются в рабочей силе, и сотни тысяч мигрантов из восточноевропейской страны там очень кстати. Причем дело даже не в беженцах. В некоторых польских транспортных и строительных компаниях украинского персонала было до 30 процентов еще до СВО. В прошлом году их общий вклад в ВВП достигал 1,1 процента.В Чехии украинцы в первом квартале 2024-го заплатили налогов почти вдвое больше, чем получили пособий. Вдобавок размещение мигрантов дает повод требовать у Брюсселя дополнительных финансовых льгот. Таким образом, украинский демографический кризис даже выгоден Западу."Статистика свидетельствует, что за последние 30-40 лет население Франции, Германии, Скандинавских стран, несмотря на проблемы с рождаемостью, выросло на 15-20 процентов. Та же Польша также не может похвастаться высокой рождаемостью, но она привлекла около миллиона украинцев", — подчеркивает украинский аналитик Алексей Кущ. Демографические ямы не возникают как раз из-за миграционного притока.По данным Международной организации миграции, 70 процентов украинцев планируют остаться в Европе и не желают возвращаться. А это более четырех миллионов человек. Исходя из текущей ситуации, прогнозируют, что через три поколения население Украины сократится до 10-15 миллионов. Жизнеспособность государства под большим вопросом.

https://ria.ru/20240820/zapad-1967143914.html

украина

киев

польша

венгрия

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, венгрия, чехия