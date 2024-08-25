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Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.08.2024
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув чёткую и слаженную... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:26
2024-08-25T09:26
2024-08-25T09:26
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув чёткую и слаженную работу коллективов предприятий. Премьер добавил, что страна обладает огромными запасами угля, а угольная промышленность является одним из ключевых секторов экономики, укрепляющих энергетическую безопасность, индустриальную независимость России. "Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём шахтёра... И сегодня отрасль демонстрирует стабильный рост. Ведётся модернизация мощностей, осваиваются перспективные месторождения, новые сырьевые рынки, увеличиваются поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Внедряются автоматизация и роботизация процессов добычи и переработки, инновационные технологии и современное оборудование, в том числе обеспечивающие защиту окружающей среды. Все эти достижения стали возможны благодаря чёткой и слаженной работе коллективов предприятий. Ваш самоотверженный труд в сложных и часто опасных условиях требует высокой квалификации, выносливости и заслуживает глубокого уважения", - говорится в сообщении. Мишустин также отметил, что многие семьи на протяжении нескольких поколений выбирают эту мужественную профессию, передают традиции, знания и опыт. "В этот праздничный день желаю работникам и ветеранам отрасли реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20240825/den_shakhtera-1967961659.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников угольной промышленности и оценил четкую работу
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником
, подчеркнув чёткую и слаженную работу коллективов предприятий.
Премьер добавил, что страна обладает огромными запасами угля, а угольная промышленность является одним из ключевых секторов экономики, укрепляющих энергетическую безопасность, индустриальную независимость России.
"Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днём шахтёра... И сегодня отрасль демонстрирует стабильный рост. Ведётся модернизация мощностей, осваиваются перспективные месторождения, новые сырьевые рынки, увеличиваются поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Внедряются автоматизация и роботизация процессов добычи и переработки, инновационные технологии и современное оборудование, в том числе обеспечивающие защиту окружающей среды. Все эти достижения стали возможны благодаря чёткой и слаженной работе коллективов предприятий. Ваш самоотверженный труд в сложных и часто опасных условиях требует высокой квалификации, выносливости и заслуживает глубокого уважения", - говорится в сообщении.
Мишустин также отметил, что многие семьи на протяжении нескольких поколений выбирают эту мужественную профессию, передают традиции, знания и опыт.
"В этот праздничный день желаю работникам и ветеранам отрасли реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья и благополучия", - добавил премьер-министр.