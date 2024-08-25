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Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 25.08.2024 (обновлено: 18:23 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ
Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024
Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ
Российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:45
2024-08-25T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы украины
слободской район
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.&quot;Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около сорока&quot;, — рассказал собеседник агентства.Коллега Лебедева уточнил, что удар пришелся по улице Полевой в Слободском районе Харькова.Кроме того, координатор подполья сообщил о попаданиях по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске. По его словам, один удар с последовавшим мощным взрывом нанесен в 17:10 мск, второй спустя 15 минут пришелся по личному составу украинских войск.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240823/vsu-1967935764.html
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в мире, харьков, вооруженные силы украины, слободской район, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Слободской район, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ

Подполье: ВС России ударили по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«

"Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около сорока", — рассказал собеседник агентства.

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Коллега Лебедева уточнил, что удар пришелся по улице Полевой в Слободском районе Харькова.
Кроме того, координатор подполья сообщил о попаданиях по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске. По его словам, один удар с последовавшим мощным взрывом нанесен в 17:10 мск, второй спустя 15 минут пришелся по личному составу украинских войск.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы УкраиныСлободской районСергей Лебедев
 
 
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