https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html

Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ

Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.08.2024

Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ

Российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:45

2024-08-25T17:45

2024-08-25T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы украины

слободской район

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Как стало нам известно, прилетело в пункт временной дислокации бандеровцев. Погибших около сорока", — рассказал собеседник агентства.Коллега Лебедева уточнил, что удар пришелся по улице Полевой в Слободском районе Харькова.Кроме того, координатор подполья сообщил о попаданиях по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске. По его словам, один удар с последовавшим мощным взрывом нанесен в 17:10 мск, второй спустя 15 минут пришелся по личному составу украинских войск.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240823/vsu-1967935764.html

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

харьков

слободской район

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в мире, харьков, вооруженные силы украины, слободской район, сергей лебедев