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Южная Корея и США проведут крупные десантные учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
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05:31 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/ucheniya-1968307274.html
Южная Корея и США проведут крупные десантные учения, сообщили СМИ
Южная Корея и США проведут крупные десантные учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
Южная Корея и США проведут крупные десантные учения, сообщили СМИ
Южная Корея и США с понедельника начнут крупномасштабные учения по высадке морского десанта в Пхохане и на восточном побережье, чтобы повысить боеготовность и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T05:31
2024-08-25T05:31
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СЕУЛ, 25 авг - РИА Новости. Южная Корея и США с понедельника начнут крупномасштабные учения по высадке морского десанта в Пхохане и на восточном побережье, чтобы повысить боеготовность и оперативную совместимость союзников, передает агентство Ренхап со ссылкой на военно-морские силы и корпус морской пехоты Южной Кореи. По словам военных чиновников, в этом году на учениях Ssangyong ("Двойной дракон"), которые продлятся с 26 августа по 7 сентября, будут задействованы десантные силы дивизионного уровня и около 40 судов, в том числе два десантных корабля ROKS Dokdo и ROKS Marado, а также USS Boxer. В учениях также примут участие около 40 самолетов, таких как истребители F-35B, и около 40 десантно-штурмовых машин. Сообщается, что, начиная с этого года, корпуса морской пехоты союзников организуют объединенную штабную группу, которая будет совместно руководить десантными учениями на борту корабля ROKS Marado. Также в учениях впервые примет участие объединенное военное командование, осуществляющее надзор за операциями беспилотных летательных аппаратов, которое было создано в сентябре прошлого года. Оно проведет тренировки по наблюдению с использованием БПЛА. К ним присоединятся присоединятся коммандос королевской морской пехоты Великобритании, участвующие в учениях второй год подряд. Южная Корея и США возобновили учения Ssangyong впервые за пять лет в марте 2023 года. Они не проводились с 2018 года на фоне стремления предыдущей администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина к улучшению отношений с КНДР.
https://ria.ru/20240823/voennye-1968074034.html
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южная корея, сша, великобритания, мун чжэ ин, в мире
Южная Корея, США, Великобритания, Мун Чжэ Ин, В мире
Южная Корея и США проведут крупные десантные учения, сообщили СМИ

"Ренхап": Южная Корея и США начнут крупные учения по высадке десанта в Пхохане

© AP Photo / Mass Communication Specialist Seaman Aaron Haro GonzalezАмериканский вертолёт MH-60S Sea Hawk приземляется на палубу авианосца USS Theodore Roosevelt во время военных учений Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge
Американский вертолёт MH-60S Sea Hawk приземляется на палубу авианосца USS Theodore Roosevelt во время военных учений Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist Seaman Aaron Haro Gonzalez
Американский вертолёт MH-60S Sea Hawk приземляется на палубу авианосца USS Theodore Roosevelt во время военных учений Японии, США и Южной Кореи Freedom Edge
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СЕУЛ, 25 авг - РИА Новости. Южная Корея и США с понедельника начнут крупномасштабные учения по высадке морского десанта в Пхохане и на восточном побережье, чтобы повысить боеготовность и оперативную совместимость союзников, передает агентство Ренхап со ссылкой на военно-морские силы и корпус морской пехоты Южной Кореи.
По словам военных чиновников, в этом году на учениях Ssangyong ("Двойной дракон"), которые продлятся с 26 августа по 7 сентября, будут задействованы десантные силы дивизионного уровня и около 40 судов, в том числе два десантных корабля ROKS Dokdo и ROKS Marado, а также USS Boxer.
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В учениях также примут участие около 40 самолетов, таких как истребители F-35B, и около 40 десантно-штурмовых машин.
Сообщается, что, начиная с этого года, корпуса морской пехоты союзников организуют объединенную штабную группу, которая будет совместно руководить десантными учениями на борту корабля ROKS Marado.
Также в учениях впервые примет участие объединенное военное командование, осуществляющее надзор за операциями беспилотных летательных аппаратов, которое было создано в сентябре прошлого года. Оно проведет тренировки по наблюдению с использованием БПЛА. К ним присоединятся присоединятся коммандос королевской морской пехоты Великобритании, участвующие в учениях второй год подряд.
Южная Корея и США возобновили учения Ssangyong впервые за пять лет в марте 2023 года. Они не проводились с 2018 года на фоне стремления предыдущей администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина к улучшению отношений с КНДР.
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