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Премьер Румынии выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ* - РИА Новости, 25.08.2024
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09:52 25.08.2024 (обновлено: 10:31 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/tsennosti-1968324582.html
Премьер Румынии выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ*
Премьер Румынии выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ* - РИА Новости, 25.08.2024
Премьер Румынии выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ*
Премьер Румынии Марчел Чолаку, выдвинутый кандидатом в президенты от Социал-демократической партии (СДП) заявил, что выступает против ЛГБТ* РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:52
2024-08-25T10:31
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КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку, выдвинутый кандидатом в президенты от Социал-демократической партии (СДП) заявил, что выступает против ЛГБТ* ЕСПЧ в мае 2023 года постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь. Церковь Румынии осудила это требование, назвав его первым шагом к легализации однополых браков. В августе румынское государство опротестовало решение ЕСПЧ, которое обзывает Румынию защищать права однополых прав. Коллегия ЕСПЧ отклонила апелляцию. Во вторник Чолаку заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны и принял такое решение после консультации с румынами, со своей семьей и с коллегами по партии. В субботу он был переизбран председателем Социал-демократической партии и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны. "Я решительно поддерживаю свободу слова, экономическую, религиозную и сексуальную свободу. Но я совершенно не верю в свободу разрушать ткань нации. Оспаривание всех ценностей - это не проявление свободы. Те, кто насмехается над семьей, - это люди, живущие пустой жизнью", - заявил Чолаку журналистам, дав понять, что речь идет о представителях ЛГБТ*-сообщества. Развивая мысль, Чолаку подчеркнул, что считает себя нормальным человеком, путеводителем для которого выступают "семья, работа и вера". Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. Заключение однополых браков в стране запрещено. Граждане Румынии выбирают президента на пять лет. Выборы президента пройдут 24 ноября.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240819/putin-1967122391.html
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в мире, румыния, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
В мире, Румыния, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
Премьер Румынии выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ*

Чолаку выступил против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ*

© Sputnik / OsmatescoПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Sputnik / Osmatesco
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 авг - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку, выдвинутый кандидатом в президенты от Социал-демократической партии (СДП) заявил, что выступает против ЛГБТ*
ЕСПЧ в мае 2023 года постановил, что Румыния должна принять юридическую форму признания однополых семей, которая предоставит им равные права с традиционными парами и создаст правовую базу, защищающую их совместную жизнь. Церковь Румынии осудила это требование, назвав его первым шагом к легализации однополых браков. В августе румынское государство опротестовало решение ЕСПЧ, которое обзывает Румынию защищать права однополых прав. Коллегия ЕСПЧ отклонила апелляцию.
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Во вторник Чолаку заявил, что намерен баллотироваться на пост президента страны и принял такое решение после консультации с румынами, со своей семьей и с коллегами по партии. В субботу он был переизбран председателем Социал-демократической партии и выдвинут от нее кандидатом в президенты страны.
"Я решительно поддерживаю свободу слова, экономическую, религиозную и сексуальную свободу. Но я совершенно не верю в свободу разрушать ткань нации. Оспаривание всех ценностей - это не проявление свободы. Те, кто насмехается над семьей, - это люди, живущие пустой жизнью", - заявил Чолаку журналистам, дав понять, что речь идет о представителях ЛГБТ*-сообщества.
Развивая мысль, Чолаку подчеркнул, что считает себя нормальным человеком, путеводителем для которого выступают "семья, работа и вера".
Гомосексуализм считался преступлением в Румынии вплоть до 2000 года, когда под давлением Совета Европы и Евросоюза эти связи стали законными. Заключение однополых браков в стране запрещено.
Граждане Румынии выбирают президента на пять лет. Выборы президента пройдут 24 ноября.
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