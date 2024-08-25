Ракеты и беспилотники "Хезболлы" не достигли базы в Глилот, заявил ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: ракеты и беспилотники "Хезболлы" не достигли военной базы в районе Глилот
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Вопреки утверждениям лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы ни одна ракета или беспилотник не достигли военной базы в районе Глилот к северу от Тель-Авива, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова.
"Ни одна из ракет или беспилотников, запущенных "Хезболлах" сегодня утром, не достигли базы в Глилот. "Хезболлах", как и другие террористические организации, часто пытается выдавать желаемое за действительное. Большинство ракет, которые были готовы к запуску, были уничтожены истребителями ВВС во время превентивного удара", - заявила Уколова.
Представитель ЦАХАЛ вновь повторила, что запуски, которые были осуществлены, не нанесли значительного ущерба.
Ранее в воскресенье Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет в направлении севера Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.