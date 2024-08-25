https://ria.ru/20240825/tsahal-1968391036.html

Ракеты и беспилотники "Хезболлы" не достигли базы в Глилот, заявил ЦАХАЛ

Ракеты и беспилотники "Хезболлы" не достигли базы в Глилот, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 25.08.2024

Ракеты и беспилотники "Хезболлы" не достигли базы в Глилот, заявил ЦАХАЛ

Вопреки утверждениям лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы ни одна ракета или беспилотник не достигли военной базы в районе Глилот к северу от... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T19:29

2024-08-25T19:29

2024-08-25T19:29

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тель-авив

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хасан насрулла

биньямин нетаньяху

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Вопреки утверждениям лидера ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы ни одна ракета или беспилотник не достигли военной базы в районе Глилот к северу от Тель-Авива, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), майор запаса Анна Уколова. "Ни одна из ракет или беспилотников, запущенных "Хезболлах" сегодня утром, не достигли базы в Глилот. "Хезболлах", как и другие террористические организации, часто пытается выдавать желаемое за действительное. Большинство ракет, которые были готовы к запуску, были уничтожены истребителями ВВС во время превентивного удара", - заявила Уколова. Представитель ЦАХАЛ вновь повторила, что запуски, которые были осуществлены, не нанесли значительного ущерба. Ранее в воскресенье Насрулла заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Манар", что бойцы движения запустили более 300 ракет в направлении севера Израиля с целью отвлечь системы ПВО для максимального пролета беспилотников к основной цели - базы военной разведки в Глилоте в пригороде Тель-Авива в 110 километрах от границы с Ливаном. По его словам, источники шиитского сопротивления подтвердили, что большое количество БПЛА достигли своих целей, но Израиль предпочел скрыть реальную картину происходящего от массовой аудитории. Израильские СМИ ранее сообщали, что в районе Глилот расположены база подразделения военной разведки 8200 и штаб-квартира службы внешней разведки "Моссад". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, армия обороны израиля (цахал), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году