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Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет - РИА Новости, 25.08.2024
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14:27 25.08.2024 (обновлено: 16:36 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/troitskij-1968357826.html
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет - РИА Новости, 25.08.2024
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет
Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий сообщил РИА Новости, что спустя 12 лет снова подал документы на выдвижение кандидатом на... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:27
2024-08-25T16:36
политика
московская область (подмосковье)
сергей троицкий
коррозия металла
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий сообщил РИА Новости, что спустя 12 лет снова подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Химок. &quot;Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения&quot;, — сказал собеседник агентства.В 2012 году Троицкий также выдвигался в мэры Химок.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Московской области с 6 по 8 сентября 2024 года.
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политика, московская область (подмосковье), сергей троицкий, коррозия металла
Политика, Московская область (Подмосковье), Сергей Троицкий, Коррозия металла
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет

Лидер "Коррозии металла" Троицкий вновь выдвинулся кандидатом в мэры Химок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук)
Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий (Паук). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий сообщил РИА Новости, что спустя 12 лет снова подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Химок.
«

"Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения", — сказал собеседник агентства.

В 2012 году Троицкий также выдвигался в мэры Химок.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Московской области с 6 по 8 сентября 2024 года.
Сергей Троицкий - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Сергей ТроицкийКоррозия металла
 
 
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