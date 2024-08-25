https://ria.ru/20240825/troitskij-1968357826.html
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет - РИА Новости, 25.08.2024
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет
Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий сообщил РИА Новости, что спустя 12 лет снова подал документы на выдвижение кандидатом на... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:27
2024-08-25T14:27
2024-08-25T16:36
политика
московская область (подмосковье)
сергей троицкий
коррозия металла
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий сообщил РИА Новости, что спустя 12 лет снова подал документы на выдвижение кандидатом на пост мэра Химок. "Я выдвинулся на должность мэра города Химки в порядке самовыдвижения", — сказал собеседник агентства.В 2012 году Троицкий также выдвигался в мэры Химок.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Московской области с 6 по 8 сентября 2024 года.
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московская область (подмосковье)
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политика, московская область (подмосковье), сергей троицкий, коррозия металла
Политика, Московская область (Подмосковье), Сергей Троицкий, Коррозия металла
Лидер "Коррозии металла" выдвинулся кандидатом в мэры Химок спустя 12 лет
Лидер "Коррозии металла" Троицкий вновь выдвинулся кандидатом в мэры Химок