https://ria.ru/20240825/tramp-1968337206.html

WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение

WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение - РИА Новости, 25.08.2024

WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение

Образ экс-президента США Дональда Трампа в СМИ вызывает у него раздражение, так как его позиционируют менее занятым предвыборной кампанией по сравнению с... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:32

2024-08-25T11:32

2024-08-25T11:32

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Образ экс-президента США Дональда Трампа в СМИ вызывает у него раздражение, так как его позиционируют менее занятым предвыборной кампанией по сравнению с кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, близких к Трампу. "Трампа раздражало освещение в новостях, где его отображали работающим не так усердно, как его оппонент", - пишет издание. Бывшие советники Трампа, работавшие с ним годы, утверждают, что экс-президент обычно предпочитает более разряженный график в августе, отдыхая со своей семьей и играя в гольф почти каждый день. В то же время в штабе Трампа на прошлой неделе организовали ряд мероприятий, чтобы "занять" Трампа и противодействовать освещению в СМИ национального съезда демократов. Несмотря на это, как отмечает газета, Трамп выступал неохотно, отклоняясь от заранее выбранных политических тем. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html

https://ria.ru/20240824/shtab-1968281326.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024