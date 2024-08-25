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WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение - РИА Новости, 25.08.2024
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11:32 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/tramp-1968337206.html
WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение
WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение - РИА Новости, 25.08.2024
WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение
Образ экс-президента США Дональда Трампа в СМИ вызывает у него раздражение, так как его позиционируют менее занятым предвыборной кампанией по сравнению с... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:32
2024-08-25T11:32
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Образ экс-президента США Дональда Трампа в СМИ вызывает у него раздражение, так как его позиционируют менее занятым предвыборной кампанией по сравнению с кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, близких к Трампу. "Трампа раздражало освещение в новостях, где его отображали работающим не так усердно, как его оппонент", - пишет издание. Бывшие советники Трампа, работавшие с ним годы, утверждают, что экс-президент обычно предпочитает более разряженный график в августе, отдыхая со своей семьей и играя в гольф почти каждый день. В то же время в штабе Трампа на прошлой неделе организовали ряд мероприятий, чтобы "занять" Трампа и противодействовать освещению в СМИ национального съезда демократов. Несмотря на это, как отмечает газета, Трамп выступал неохотно, отклоняясь от заранее выбранных политических тем. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240727/evropa-1962259981.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение

WP: образ Трампа в СМИ как менее занятого выборами, чем Харрис, раздражает его

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Образ экс-президента США Дональда Трампа в СМИ вызывает у него раздражение, так как его позиционируют менее занятым предвыборной кампанией по сравнению с кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, близких к Трампу.
"Трампа раздражало освещение в новостях, где его отображали работающим не так усердно, как его оппонент", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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27 июля, 08:00
Бывшие советники Трампа, работавшие с ним годы, утверждают, что экс-президент обычно предпочитает более разряженный график в августе, отдыхая со своей семьей и играя в гольф почти каждый день. В то же время в штабе Трампа на прошлой неделе организовали ряд мероприятий, чтобы "занять" Трампа и противодействовать освещению в СМИ национального съезда демократов.
Несмотря на это, как отмечает газета, Трамп выступал неохотно, отклоняясь от заранее выбранных политических тем.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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