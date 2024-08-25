WP: образ Трампа в СМИ вызывает у него раздражение
WP: образ Трампа в СМИ как менее занятого выборами, чем Харрис, раздражает его
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Образ экс-президента США Дональда Трампа в СМИ вызывает у него раздражение, так как его позиционируют менее занятым предвыборной кампанией по сравнению с кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает газета Washington Post со ссылкой на людей, близких к Трампу.
"Трампа раздражало освещение в новостях, где его отображали работающим не так усердно, как его оппонент", - пишет издание.
Страх и ненависть: Европу трясет от Трампа
27 июля, 08:00
Бывшие советники Трампа, работавшие с ним годы, утверждают, что экс-президент обычно предпочитает более разряженный график в августе, отдыхая со своей семьей и играя в гольф почти каждый день. В то же время в штабе Трампа на прошлой неделе организовали ряд мероприятий, чтобы "занять" Трампа и противодействовать освещению в СМИ национального съезда демократов.
Несмотря на это, как отмечает газета, Трамп выступал неохотно, отклоняясь от заранее выбранных политических тем.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.