https://ria.ru/20240825/tel-aviv-1968402546.html

British Airways приостановила полеты в Тель-Авив

British Airways приостановила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 25.08.2024

British Airways приостановила полеты в Тель-Авив

Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из лондонского аэропорта Хитроу с воскресенья до среды в результате обмена ракетными... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:04

2024-08-25T22:04

2024-08-25T22:04

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израиль

тель-авив

ливан

биньямин нетаньяху

хезболла

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british airways

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из лондонского аэропорта Хитроу с воскресенья до среды в результате обмена ракетными ударами между Израилем и Ливаном, сообщает газета Standard со ссылкой на представителя компании. "Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и приняли оперативное решение приостановить наши полеты в Тель-Авив и из него до среды, 28 августа, включительно", - цитирует издание заявление представителя British Airways. По данным издания, венгерская авиакомпания Wizz Air также временно приостановила полеты в Израиль на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Standard отмечает, что отмена полетов связана с недавними обстрелами Израиля юга Ливана. Согласно изданию, другая британская авиакомпания Virgin Atlantic пока приостанавливает ежедневные рейсы между Хитроу и Тель-Авивом в обоих направлениях после "оценки безопасности" в регионе. "Теперь авиакомпания (Virgin Atlantic - ред.) возобновит полеты с 25 сентября", - добавляет газета. Ранее Британская авиакомпания Virgin Atlantic сообщала, что возобновит полеты в Тель-Авив 5 сентября. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье, 25 августа, обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968388873.html

https://ria.ru/20240825/reysy-1968355341.html

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ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, virgin atlantic, british airways