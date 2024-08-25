British Airways приостановила полеты в Тель-Авив
Standard: British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из-за ракетных ударов
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Боинг 767 авиакомпании British Airways
Пассажирский самолет Боинг 767 авиакомпании British Airways. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из лондонского аэропорта Хитроу с воскресенья до среды в результате обмена ракетными ударами между Израилем и Ливаном, сообщает газета Standard со ссылкой на представителя компании.
"Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и приняли оперативное решение приостановить наши полеты в Тель-Авив и из него до среды, 28 августа, включительно", - цитирует издание заявление представителя British Airways.
По данным издания, венгерская авиакомпания Wizz Air также временно приостановила полеты в Израиль на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Standard отмечает, что отмена полетов связана с недавними обстрелами Израиля юга Ливана.
Согласно изданию, другая британская авиакомпания Virgin Atlantic пока приостанавливает ежедневные рейсы между Хитроу и Тель-Авивом в обоих направлениях после "оценки безопасности" в регионе.
"Теперь авиакомпания (Virgin Atlantic - ред.) возобновит полеты с 25 сентября", - добавляет газета.
Ранее Британская авиакомпания Virgin Atlantic сообщала, что возобновит полеты в Тель-Авив 5 сентября.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье, 25 августа, обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.