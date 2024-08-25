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British Airways приостановила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 25.08.2024
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22:04 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/tel-aviv-1968402546.html
British Airways приостановила полеты в Тель-Авив
British Airways приостановила полеты в Тель-Авив - РИА Новости, 25.08.2024
British Airways приостановила полеты в Тель-Авив
Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из лондонского аэропорта Хитроу с воскресенья до среды в результате обмена ракетными... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:04
2024-08-25T22:04
в мире
израиль
тель-авив
ливан
биньямин нетаньяху
хезболла
virgin atlantic
british airways
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из лондонского аэропорта Хитроу с воскресенья до среды в результате обмена ракетными ударами между Израилем и Ливаном, сообщает газета Standard со ссылкой на представителя компании. "Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и приняли оперативное решение приостановить наши полеты в Тель-Авив и из него до среды, 28 августа, включительно", - цитирует издание заявление представителя British Airways. По данным издания, венгерская авиакомпания Wizz Air также временно приостановила полеты в Израиль на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Standard отмечает, что отмена полетов связана с недавними обстрелами Израиля юга Ливана. Согласно изданию, другая британская авиакомпания Virgin Atlantic пока приостанавливает ежедневные рейсы между Хитроу и Тель-Авивом в обоих направлениях после "оценки безопасности" в регионе. "Теперь авиакомпания (Virgin Atlantic - ред.) возобновит полеты с 25 сентября", - добавляет газета. Ранее Британская авиакомпания Virgin Atlantic сообщала, что возобновит полеты в Тель-Авив 5 сентября. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье, 25 августа, обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968388873.html
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в мире, израиль, тель-авив, ливан, биньямин нетаньяху, хезболла, virgin atlantic, british airways
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Virgin Atlantic, British Airways
British Airways приостановила полеты в Тель-Авив

Standard: British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из-за ракетных ударов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Боинг 767 авиакомпании British Airways
Пассажирский самолет Боинг 767 авиакомпании British Airways - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пассажирский самолет Боинг 767 авиакомпании British Airways. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways приостановила полеты в Тель-Авив из лондонского аэропорта Хитроу с воскресенья до среды в результате обмена ракетными ударами между Израилем и Ливаном, сообщает газета Standard со ссылкой на представителя компании.
"Мы постоянно следим за ситуацией на Ближнем Востоке и приняли оперативное решение приостановить наши полеты в Тель-Авив и из него до среды, 28 августа, включительно", - цитирует издание заявление представителя British Airways.
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По данным издания, венгерская авиакомпания Wizz Air также временно приостановила полеты в Израиль на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Standard отмечает, что отмена полетов связана с недавними обстрелами Израиля юга Ливана.
Согласно изданию, другая британская авиакомпания Virgin Atlantic пока приостанавливает ежедневные рейсы между Хитроу и Тель-Авивом в обоих направлениях после "оценки безопасности" в регионе.
"Теперь авиакомпания (Virgin Atlantic - ред.) возобновит полеты с 25 сентября", - добавляет газета.
Ранее Британская авиакомпания Virgin Atlantic сообщала, что возобновит полеты в Тель-Авив 5 сентября.
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в воскресенье утром израильские силы нанесли превентивный удар по целям "Хезболлах" и уничтожили тысячи ракет после того, как разведка заметила приготовления к нанесению удара по израильской территории. Израильские военные заявили, что около 100 самолетов ВВС принимали участие в операции по уничтожению объектов и оружия "Хезболлах". По их оценке, ущерб, нанесенный Израилю в результате атаки, оценивается как минимальный.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на недавнее убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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В миреИзраильТель-АвивЛиванБиньямин НетаньяхуХезболлаVirgin AtlanticBritish Airways
 
 
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