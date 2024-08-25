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В Тель-Авиве открыли все 240 общественных бомбоубежищ

В Тель-Авиве открыли все 240 общественных бомбоубежищ - РИА Новости, 25.08.2024

В Тель-Авиве открыли все 240 общественных бомбоубежищ

Мэрия Тель-Авива открыла для жителей все 240 общественный бомбоубежищ, закрыла общественные пляжи для купания и отменила все муниципальные мероприятия,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:31

2024-08-25T10:31

2024-08-25T12:05

тель-авив

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Мэрия Тель-Авива открыла для жителей все 240 общественный бомбоубежищ, закрыла общественные пляжи для купания и отменила все муниципальные мероприятия, запланированные на воскресенье, сообщила пресс-служба муниципалитета."В связи с развитием ситуации с безопасностью на севере и по распоряжению службы Командования тыла сегодня утром муниципалитет открыл все общественные муниципальные убежища. В городе Тель-Авив-Яффо имеется 240 общественных убежищ, разбросанных по всему городу... По указанию командования тыла закрыты культурные учреждения и пляжи для купания. Кроме того, отменены все муниципальные мероприятия, которые должны были состояться сегодня в городе Тель-Авив", - говорится в сообщении.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тель-авив, в мире