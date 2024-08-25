https://ria.ru/20240825/stipendiya-1968334751.html

В России повысили размеры стипендий для студентов творческих вузов

В России повысили размеры стипендий для студентов творческих вузов - РИА Новости, 25.08.2024

В России повысили размеры стипендий для студентов творческих вузов

Правительство России увеличило размеры ряда именных стипендий для студентов творческих вузов, постановления об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:13

2024-08-25T11:13

2024-08-25T11:17

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правительство России увеличило размеры ряда именных стипендий для студентов творческих вузов, постановления об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабмина."С 1 сентября 2024 года будут повышены размеры ряда именных стипендий, которые получают наиболее успешные и талантливые студенты творческих вузов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Изменения коснутся персональных стипендий имени С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, А.В. Неждановой, Г.В. Свиридова, С.Т. Рихтера, И.М. Смоктуновского, С.С. Говорухина, а также стипендий имени Булата Окуджавы."Подписанными постановлениями размеры этих стипендий увеличены до 15 тысяч рублей каждая", - уточнили в кабмине.

https://ria.ru/20240718/stipendii-1960566201.html

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общество, россия, михаил мишустин