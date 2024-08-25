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США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп

США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп - РИА Новости, 25.08.2024

США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T20:43

2024-08-25T20:43

2024-08-25T21:08

сша

ближний восток

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщило американское военное ведомство.О своем решении он рассказал при очередном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом."Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух авианосных ударных групп", — говорится в сообщении.США на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке, в том числе ввиду возможного удара Ирана по Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, анонсировали, что внесут корректировку в расстановку своих сил. В Пентагоне сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны.На этой неделе на Ближний Восток прибыл американский авианосец "Авраам Линкольн" с истребителями на борту. Кроме того, ранее США направили в этот регион атомную подлодку "Джорджия", оснащенную управляемыми ракетами. Наряду с этим на Ближнем Востоке уже находится авианосная группа во главе с "Теодором Рузвельтом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, ближний восток, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, ллойд остин