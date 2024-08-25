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США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп - РИА Новости, 25.08.2024
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20:43 25.08.2024 (обновлено: 21:08 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/ssha-1968397584.html
США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп
США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп - РИА Новости, 25.08.2024
США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп
Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщило американское военное ведомство. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:43
2024-08-25T21:08
сша
ближний восток
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщило американское военное ведомство.О своем решении он рассказал при очередном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.&quot;Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух авианосных ударных групп&quot;, — говорится в сообщении.США на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке, в том числе ввиду возможного удара Ирана по Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, анонсировали, что внесут корректировку в расстановку своих сил. В Пентагоне сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны.На этой неделе на Ближний Восток прибыл американский авианосец "Авраам Линкольн" с истребителями на борту. Кроме того, ранее США направили в этот регион атомную подлодку "Джорджия", оснащенную управляемыми ракетами. Наряду с этим на Ближнем Востоке уже находится авианосная группа во главе с "Теодором Рузвельтом".
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сша, ближний восток, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, ллойд остин
США, Ближний Восток, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Ллойд Остин
США продлили присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных ударных групп

Глава Пентагона продлил присутствие на Ближнем Востоке двух авианосных групп ВМС

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился продлить присутствие в регионе Ближнего Востока двух авианосных ударных групп, сообщило американское военное ведомство.
О своем решении он рассказал при очередном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
«

"Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух авианосных ударных групп", — говорится в сообщении.

США на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке, в том числе ввиду возможного удара Ирана по Израилю в ответ на убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, анонсировали, что внесут корректировку в расстановку своих сил. В Пентагоне сообщали, что в регион направится новая авианосная ударная группа, а также будут развернуты дополнительные системы противоракетной обороны.
На этой неделе на Ближний Восток прибыл американский авианосец "Авраам Линкольн" с истребителями на борту. Кроме того, ранее США направили в этот регион атомную подлодку "Джорджия", оснащенную управляемыми ракетами. Наряду с этим на Ближнем Востоке уже находится авианосная группа во главе с "Теодором Рузвельтом".
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СШАБлижний ВостокМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильЛлойд Остин
 
 
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