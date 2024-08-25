https://ria.ru/20240825/ssha-1968311736.html

США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ

США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024

США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ

США готовы поддержать оборону Израиля в его конфликте с ливанским движением "Хезболлах", сообщает портал Yahoo News со ссылкой на заявление представителя... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:28

2024-08-25T07:28

2024-08-25T07:28

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. США готовы поддержать оборону Израиля в его конфликте с ливанским движением "Хезболлах", сообщает портал Yahoo News со ссылкой на заявление представителя Пентагона Пэта Райдера. "Мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и очень четко показываем, что США готовы поддержать оборону Израиля", - приводит портал слова Райдера. Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям ливанского движения, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.

https://ria.ru/20240825/izrail-1968311310.html

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израиль, сша, бейрут, хезболла, yahoo! inc., министерство обороны сша, в мире