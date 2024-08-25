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США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
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07:28 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/ssha-1968311736.html
США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ
США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ
США готовы поддержать оборону Израиля в его конфликте с ливанским движением "Хезболлах", сообщает портал Yahoo News со ссылкой на заявление представителя... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:28
2024-08-25T07:28
израиль
сша
бейрут
хезболла
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. США готовы поддержать оборону Израиля в его конфликте с ливанским движением "Хезболлах", сообщает портал Yahoo News со ссылкой на заявление представителя Пентагона Пэта Райдера. "Мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и очень четко показываем, что США готовы поддержать оборону Израиля", - приводит портал слова Райдера. Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям ливанского движения, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
https://ria.ru/20240825/izrail-1968311310.html
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израиль, сша, бейрут, хезболла, yahoo! inc., министерство обороны сша, в мире
Израиль, США, Бейрут, Хезболла, Yahoo! Inc., Министерство обороны США, В мире
США выразили готовность поддержать оборону Израиля, сообщили СМИ

Yahoo: США готовы поддержать оборону Израиля в противостоянии с "Хезболлой"

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. США готовы поддержать оборону Израиля в его конфликте с ливанским движением "Хезболлах", сообщает портал Yahoo News со ссылкой на заявление представителя Пентагона Пэта Райдера.
"Мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и очень четко показываем, что США готовы поддержать оборону Израиля", - приводит портал слова Райдера.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
СМИ: ЦАХАЛ нанес превентивные удары за 15 минут до пуска ракет "Хезболлах"
07:21
Ранее "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Согласно заявлениям ливанского движения, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм.
 
ИзраильСШАБейрутХезболлаYahoo! Inc.Министерство обороны СШАВ мире
 
 
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