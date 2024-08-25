"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли около 630 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки в зоне специальной военной операции
Военнослужащий группировки в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 630 военнослужащих и танк Abrams, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Переездное, Зализнянское, Григоровка, Райгородок, Часов Яр, Курдюмовка, Плещеевка, Курахово, Катериновка и Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
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По данным оборонного ведомства, отражена контратака формирований 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
"Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей", — уточнили в министерстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.
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