https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968346907.html

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 25.08.2024

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 630 военнослужащих и танк Abrams,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:11

2024-08-25T13:11

2024-08-25T13:20

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 630 военнослужащих и танк Abrams, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Переездное, Зализнянское, Григоровка, Райгородок, Часов Яр, Курдюмовка, Плещеевка, Курахово, Катериновка и Константиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, отражена контратака формирований 59-й мотопехотной бригады ВСУ."Противник потерял за сутки до 630 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей", — уточнили в министерстве.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, часов яр