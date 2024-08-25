https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968341717.html

ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024

ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области

Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:11

2024-08-25T12:11

2024-08-25T12:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность