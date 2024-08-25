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ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
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12:11 25.08.2024 (обновлено: 12:20 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968341717.html
ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области
Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:11
2024-08-25T12:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России отразили атаки ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ отразили атаки ВСУ в направлении Комаровки, Малой Локни и Нечаева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ в зоне СВО
Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Силы российской группировки "Север" за сутки отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное. Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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