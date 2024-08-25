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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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15:15 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/spetsoperatsiya-1968339968.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:15
2024-08-25T15:15
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 25 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 147 районов скопления живой силы и техники, пункт временной дислокации иностранных наемников, семь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили 41 беспилотник и восемь снарядов РСЗО HIMARS.Параллельно военные вели действия по уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть на территорию Курской области. Отражены атаки штурмовых групп. ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, БМП, бронетранспортер и 11 бронемашин, а также семь автомобилей.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 1425 реактивных систем залпового огня, 17566 танков и других бронемашин, 13621 орудие полевой артиллерии и 25200 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
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РИА Новости
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2024

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2024Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2024

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 25 августа 2024 года

За минувшие сутки российские подразделения отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 147 районов скопления живой силы и техники, пункт временной дислокации иностранных наемников, семь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили 41 беспилотник и восемь снарядов РСЗО HIMARS.
Параллельно военные вели действия по уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть на территорию Курской области. Отражены атаки штурмовых групп. ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, БМП, бронетранспортер и 11 бронемашин, а также семь автомобилей.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 640 самолетов, 283 вертолета, 30475 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 1425 реактивных систем залпового огня, 17566 танков и других бронемашин, 13621 орудие полевой артиллерии и 25200 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Спецоперация
 
 
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