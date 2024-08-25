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В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 25.08.2024
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13:32 25.08.2024 (обновлено: 14:10 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/solovevka-1968349640.html
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 25.08.2024
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек
Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:32
2024-08-25T14:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря. По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе", — написал он.От полученных ранений мужчина умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, уточнил губернатор.ВСУ регулярно наносят удары по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре в приграничных и центральных регионах России.Так, сегодня ночью украинские боевики обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, еще 13 человек, в том числе трое детей, пострадали.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240823/postradali-1968171009.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек

В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря. По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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От полученных ранений мужчина умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, уточнил губернатор.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре в приграничных и центральных регионах России.
Так, сегодня ночью украинские боевики обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, еще 13 человек, в том числе трое детей, пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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