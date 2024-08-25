https://ria.ru/20240825/solovevka-1968349640.html

В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек

В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 25.08.2024

В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек

Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:32

2024-08-25T13:32

2024-08-25T14:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря. По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе", — написал он.От полученных ранений мужчина умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, уточнил губернатор.ВСУ регулярно наносят удары по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре в приграничных и центральных регионах России.Так, сегодня ночью украинские боевики обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, еще 13 человек, в том числе трое детей, пострадали.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240823/postradali-1968171009.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия