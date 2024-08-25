https://ria.ru/20240825/solovevka-1968349640.html
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 25.08.2024
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек
Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:32
2024-08-25T13:32
2024-08-25T14:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Соловьевка Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря. По результатам обхода после атаки беспилотника в селе Соловьевка Белгородского района поступила информация о погибшем мирном жителе", — написал он.От полученных ранений мужчина умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, уточнил губернатор.ВСУ регулярно наносят удары по мирным населенным пунктам и гражданской инфраструктуре в приграничных и центральных регионах России.Так, сегодня ночью украинские боевики обстреляли поселок Ракитное в Белгородской области. Погибли пять мирных жителей, еще 13 человек, в том числе трое детей, пострадали.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240823/postradali-1968171009.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб человек
В белгородском селе Соловьевка при атаке беспилотника погиб мирный житель