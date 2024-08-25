https://ria.ru/20240825/sklad-1968343994.html

Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах

Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах - РИА Новости, 25.08.2024

Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах

Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T12:35

2024-08-25T12:35

2024-08-25T12:36

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

брянская область

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Мощнейший двойной прилет только что... в районе промзоны на Линейной... Зацепили склад со свежепривезенными ракетами, в том числе и для ПВО", - заявил РИА Новости Лебедев. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

сумская область

украина

брянская область

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сумская область, украина, брянская область, сергей лебедев, безопасность