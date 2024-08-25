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Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 25.08.2024 (обновлено: 12:36 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/sklad-1968343994.html
Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах
Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах - РИА Новости, 25.08.2024
Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах
Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T12:35
2024-08-25T12:36
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
брянская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Мощнейший двойной прилет только что... в районе промзоны на Линейной... Зацепили склад со свежепривезенными ракетами, в том числе и для ПВО", - заявил РИА Новости Лебедев. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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сумская область, украина, брянская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Брянская область, Сергей Лебедев, Безопасность
Подполье сообщило о поражении склада с ракетным вооружением в Сумах

Лебедев: в Сумах поражен склад с ракетами, в том числе для ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Склад с ракетным вооружением поражен в Сумах, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Мощнейший двойной прилет только что... в районе промзоны на Линейной... Зацепили склад со свежепривезенными ракетами, в том числе и для ПВО", - заявил РИА Новости Лебедев.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаБрянская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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