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Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии - РИА Новости, 25.08.2024
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10:40 25.08.2024 (обновлено: 12:09 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/siriya-1968330891.html
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии - РИА Новости, 25.08.2024
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии
Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:40
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. "Сообщается, что речь идет о 26-летнем сирийце", - сообщило NTV со ссылкой на полицию. Как сообщают другие немецким СМИ, арестованный приехал в Германии в 2022 году и запросил убежище. Органам безопасности ранее не было известно о его связях с экстремистами. Также, по данным СМИ, в ходе проведённой в субботу полицейской операции в центре для беженцев полиция задержала 15-летнего выходца из Кыргызстана. Сообщается, что следствие исходит пока из его невиновности, однако, возможно, что его подозревают в том, что он не сообщил о готовящейся атаке. В субботу террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции.* Террористическая организация, запрещена в России
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Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии

NTV: подозреваемый в теракте в немецком Золингене оказался гражданином Сирии

© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / dpa/Robert Michael
Полицейские в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.
"Сообщается, что речь идет о 26-летнем сирийце", - сообщило NTV со ссылкой на полицию.
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Как сообщают другие немецким СМИ, арестованный приехал в Германии в 2022 году и запросил убежище. Органам безопасности ранее не было известно о его связях с экстремистами.
Также, по данным СМИ, в ходе проведённой в субботу полицейской операции в центре для беженцев полиция задержала 15-летнего выходца из Кыргызстана. Сообщается, что следствие исходит пока из его невиновности, однако, возможно, что его подозревают в том, что он не сообщил о готовящейся атаке.
В субботу террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции.
* Террористическая организация, запрещена в России
Полицейские автомобили в Париже - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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