https://ria.ru/20240825/siriya-1968330891.html
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии - РИА Новости, 25.08.2024
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии
Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:40
2024-08-25T10:40
2024-08-25T12:09
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. "Сообщается, что речь идет о 26-летнем сирийце", - сообщило NTV со ссылкой на полицию. Как сообщают другие немецким СМИ, арестованный приехал в Германии в 2022 году и запросил убежище. Органам безопасности ранее не было известно о его связях с экстремистами. Также, по данным СМИ, в ходе проведённой в субботу полицейской операции в центре для беженцев полиция задержала 15-летнего выходца из Кыргызстана. Сообщается, что следствие исходит пока из его невиновности, однако, возможно, что его подозревают в том, что он не сообщил о готовящейся атаке. В субботу террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, германия, россия, исламское государство*, происшествия – радио sputnik
В мире, Сирия, Германия, Россия, Исламское государство*, Происшествия – Радио Sputnik
Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии
NTV: подозреваемый в теракте в немецком Золингене оказался гражданином Сирии
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV
со ссылкой на полицию.
"Сообщается, что речь идет о 26-летнем сирийце", - сообщило NTV со ссылкой на полицию.
Как сообщают другие немецким СМИ, арестованный приехал в Германии
в 2022 году и запросил убежище. Органам безопасности ранее не было известно о его связях с экстремистами.
Также, по данным СМИ, в ходе проведённой в субботу полицейской операции в центре для беженцев полиция задержала 15-летнего выходца из Кыргызстана. Сообщается, что следствие исходит пока из его невиновности, однако, возможно, что его подозревают в том, что он не сообщил о готовящейся атаке.
В субботу террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции.
* Террористическая организация, запрещена в России