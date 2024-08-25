https://ria.ru/20240825/siriya-1968330891.html

Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии

Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии - РИА Новости, 25.08.2024

Подозреваемый в нападении в немецком Золингене оказался гражданином Сирии

Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:40

2024-08-25T10:40

2024-08-25T12:09

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Сдавшийся полиции подозреваемый в совершении теракта в немецком Золингене - 26-летний гражданин Сирии, сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию. "Сообщается, что речь идет о 26-летнем сирийце", - сообщило NTV со ссылкой на полицию. Как сообщают другие немецким СМИ, арестованный приехал в Германии в 2022 году и запросил убежище. Органам безопасности ранее не было известно о его связях с экстремистами. Также, по данным СМИ, в ходе проведённой в субботу полицейской операции в центре для беженцев полиция задержала 15-летнего выходца из Кыргызстана. Сообщается, что следствие исходит пока из его невиновности, однако, возможно, что его подозревают в том, что он не сообщил о готовящейся атаке. В субботу террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего погибли три человека и еще восемь пострадали. Позднее подозреваемый в совершении теракта сам сдался полиции.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240819/dolgi-1966966426.html

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, германия, россия, исламское государство*, происшествия – радио sputnik