https://ria.ru/20240825/shapsha-1968405999.html
Шапша обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроектов в Калужской области
Шапша обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроектов в Калужской области - РИА Новости, 25.08.2024
Шапша обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроектов в Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой Минстроя Иреком Файзуллиным реализацию нацпроектов и федеральных программ в регионе. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:43
2024-08-25T22:43
2024-08-25T22:46
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой Минстроя Иреком Файзуллиным реализацию нацпроектов и федеральных программ в регионе. "На рабочей встрече с Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроектов и федеральных программ, развитие строительной отрасли области. При содействии Минстроя РФ решаем важные задачи по развитию региона, улучшению жизни людей", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в 2023 году Калужская область достигла рекордного для себя показателя по вводу жилья – 1,118 миллиона квадратных метров. Благодаря нацпроекту 11,5 тысячи семей улучшили жилищные условия. В 2024 году ввод жилья в регионе, по словам Шапши, тоже идет хорошими темпами: за шесть месяцев введено 541,5 тысячи квадратных метров. Шапша рассказал на встрече, что регион досрочно выполнил программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Новое жилье получили 4,65 тысячи жителей области. Решена в регионе и проблема обманутых дольщиков. По данным губернатора, в 2020 году в федеральном перечне недостроев было 19 домов, теперь их нет. Правительство Калужской области продолжает работать над тем, чтобы проблемных объектов в регионе не появлялось, подчеркнул губернатор. "Работаем над модернизацией коммунальной инфраструктуры. Строим очистные сооружения. Меняем ветхие тепловые и водопроводные сети. Обновляем котельные. Сейчас планомерно готовимся к отопительному сезону", - заключил глава региона.
https://ria.ru/20240809/shapsha-1965258693.html
https://ria.ru/20240730/shapsha-1963039748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, россия, владислав шапша, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил
с главой Минстроя Иреком Файзуллиным реализацию нацпроектов и федеральных программ в регионе.
«
"На рабочей встрече с Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроектов и федеральных программ, развитие строительной отрасли области. При содействии Минстроя РФ
решаем важные задачи по развитию региона, улучшению жизни людей", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в 2023 году Калужская область достигла рекордного для себя показателя по вводу жилья – 1,118 миллиона квадратных метров. Благодаря нацпроекту 11,5 тысячи семей улучшили жилищные условия. В 2024 году ввод жилья в регионе, по словам Шапши, тоже идет хорошими темпами: за шесть месяцев введено 541,5 тысячи квадратных метров.
Шапша рассказал на встрече, что регион досрочно выполнил программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Новое жилье получили 4,65 тысячи жителей области. Решена в регионе и проблема обманутых дольщиков. По данным губернатора, в 2020 году в федеральном перечне недостроев было 19 домов, теперь их нет. Правительство Калужской области продолжает работать над тем, чтобы проблемных объектов в регионе не появлялось, подчеркнул губернатор.
"Работаем над модернизацией коммунальной инфраструктуры. Строим очистные сооружения. Меняем ветхие тепловые и водопроводные сети. Обновляем котельные. Сейчас планомерно готовимся к отопительному сезону", - заключил глава региона.