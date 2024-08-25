https://ria.ru/20240825/shapsha-1968405999.html

Шапша обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроектов в Калужской области

Шапша обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроектов в Калужской области - РИА Новости, 25.08.2024

Шапша обсудил с главой Минстроя реализацию нацпроектов в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой Минстроя Иреком Файзуллиным реализацию нацпроектов и федеральных программ в регионе. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:43

2024-08-25T22:43

2024-08-25T22:46

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg

КАЛУГА, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с главой Минстроя Иреком Файзуллиным реализацию нацпроектов и федеральных программ в регионе. "На рабочей встрече с Иреком Файзуллиным обсудили реализацию нацпроектов и федеральных программ, развитие строительной отрасли области. При содействии Минстроя РФ решаем важные задачи по развитию региона, улучшению жизни людей", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что в 2023 году Калужская область достигла рекордного для себя показателя по вводу жилья – 1,118 миллиона квадратных метров. Благодаря нацпроекту 11,5 тысячи семей улучшили жилищные условия. В 2024 году ввод жилья в регионе, по словам Шапши, тоже идет хорошими темпами: за шесть месяцев введено 541,5 тысячи квадратных метров. Шапша рассказал на встрече, что регион досрочно выполнил программу по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Новое жилье получили 4,65 тысячи жителей области. Решена в регионе и проблема обманутых дольщиков. По данным губернатора, в 2020 году в федеральном перечне недостроев было 19 домов, теперь их нет. Правительство Калужской области продолжает работать над тем, чтобы проблемных объектов в регионе не появлялось, подчеркнул губернатор. "Работаем над модернизацией коммунальной инфраструктуры. Строим очистные сооружения. Меняем ветхие тепловые и водопроводные сети. Обновляем котельные. Сейчас планомерно готовимся к отопительному сезону", - заключил глава региона.

https://ria.ru/20240809/shapsha-1965258693.html

https://ria.ru/20240730/shapsha-1963039748.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калужская область, россия, владислав шапша, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)