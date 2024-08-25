Середюк: за пять лет ученые Кемеровской области внедрили 176 инноваций
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовЗаместитель полномочного представителя президента России в СФО Дмитрий Колозин, врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников на церемонии награждения государственными наградами РФ
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Заместитель полномочного представителя президента России в СФО Дмитрий Колозин, врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк, заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников на церемонии награждения государственными наградами РФ
КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. За пять лет ученым Кузбасса совместно с производственниками удалось разработать и внедрить 176 инноваций и интеллектуальных продуктов, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.
Заявление прозвучало на праздновании Дня шахтера, которое прошло 23 августа на Московской площади Кемерова.
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовПразднование Дня шахтера в Кемерове
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Празднование Дня шахтера в Кемерове
"Важно, что развиваются и внедряются в производство инновационные технологии, над которыми работает наш научно-образовательный центр "Кузбасс-Донбасс", -сообщил Середюк.
Врио губернатора подчеркнул, что научные разработки помогают сделать труд в угольной отрасли более эффективным, экологичным и безопасным, а также обеспечить переход на отечественное оборудование.
"Для нас День шахтера – главный профессиональный праздник Кузбасса, и отмечается он очень широко. Вся предпраздничная неделя у нас называется "шахтерская", -рассказал Середюк.
Врио губернатора отчитался перед земляками о регулярных поездках на предприятия угольной отрасли, реализации социально-экономических программ предприятий, экологических мероприятиях, выполнении социальных обязательств, обсуждении с руководством и работниками предприятий перспектив и новые технологий, которые используются в угледобыче.
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовПразднование Дня шахтера в Кемерове
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Празднование Дня шахтера в Кемерове
"Угольная отрасль – базовая для экономики региона. В ней трудится около 100 тысяч человек, которые добывают половину российского угля, в том числе 65% особо ценных коксующихся марок. Предприятия угольной отрасли продолжают модернизировать производство, создают новые рабочие места, вкладывают ресурсы в развитие муниципалитетов, на территории которых осуществляют свою деятельность", – рассказал Середюк.
Празднование Дня шахтера открылось парадом предприятий отрасли, награждении лучших работников орденами, медалями и почетными грамотами от имени президента РФ Владимира Путина и министерства энергетики России.
Празднование продолжилось показательным выступлением авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", концертом местных хореографических коллективов и детских танцевальных групп, а также лучших кавер-групп Кузбасса. Кульминацией праздника стал концерт группы "Любэ" и салют.
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений БиятовПразднование Дня шахтера в Кемерове
© Фото : пресс-служба СУЭК/Евгений Биятов
Празднование Дня шахтера в Кемерове