https://ria.ru/20240825/seredyuk-1968280736.html

Середюк: за пять лет ученые Кемеровской области внедрили 176 инноваций

Середюк: за пять лет ученые Кемеровской области внедрили 176 инноваций - РИА Новости, 25.08.2024

Середюк: за пять лет ученые Кемеровской области внедрили 176 инноваций

За пять лет ученым Кузбасса совместно с производственниками удалось разработать и внедрить 176 инноваций и интеллектуальных продуктов, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

2024-08-25T08:00

кемеровская область

россия

кемерово

владимир путин

илья середюк

любэ

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КЕМЕРОВО, 25 авг – РИА Новости. За пять лет ученым Кузбасса совместно с производственниками удалось разработать и внедрить 176 инноваций и интеллектуальных продуктов, сообщил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.Заявление прозвучало на праздновании Дня шахтера, которое прошло 23 августа на Московской площади Кемерова."Важно, что развиваются и внедряются в производство инновационные технологии, над которыми работает наш научно-образовательный центр "Кузбасс-Донбасс", -сообщил Середюк.Врио губернатора подчеркнул, что научные разработки помогают сделать труд в угольной отрасли более эффективным, экологичным и безопасным, а также обеспечить переход на отечественное оборудование."Для нас День шахтера – главный профессиональный праздник Кузбасса, и отмечается он очень широко. Вся предпраздничная неделя у нас называется "шахтерская", -рассказал Середюк.Врио губернатора отчитался перед земляками о регулярных поездках на предприятия угольной отрасли, реализации социально-экономических программ предприятий, экологических мероприятиях, выполнении социальных обязательств, обсуждении с руководством и работниками предприятий перспектив и новые технологий, которые используются в угледобыче."Угольная отрасль – базовая для экономики региона. В ней трудится около 100 тысяч человек, которые добывают половину российского угля, в том числе 65% особо ценных коксующихся марок. Предприятия угольной отрасли продолжают модернизировать производство, создают новые рабочие места, вкладывают ресурсы в развитие муниципалитетов, на территории которых осуществляют свою деятельность", – рассказал Середюк.Празднование Дня шахтера открылось парадом предприятий отрасли, награждении лучших работников орденами, медалями и почетными грамотами от имени президента РФ Владимира Путина и министерства энергетики России.Празднование продолжилось показательным выступлением авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", концертом местных хореографических коллективов и детских танцевальных групп, а также лучших кавер-групп Кузбасса. Кульминацией праздника стал концерт группы "Любэ" и салют.

кемеровская область

россия

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кемеровская область, россия, кемерово, владимир путин, илья середюк, любэ