https://ria.ru/20240825/reysy-1968355341.html
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль - РИА Новости, 25.08.2024
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль
Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:14
2024-08-25T14:14
2024-08-25T14:14
в мире
израиль
тель-авив
бейрут
хезболла
оон
etihad airways
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833015407_0:240:3078:1971_1920x0_80_0_0_ae80eeeb1893450f132cc124a74b2d86.jpg
ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении базирующейся в Абу-Даби авиакомпании. "Рейсы были отменены из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве и ситуации в регионе. Авиакомпания следит за ситуацией и находить в контакте с местными властями", - говорится в заявлении. При этом эмиратский авиаперевозчик Flydubai перенаправила сегодняшний рейс из Дубая в Тель-Авив в аэропорт "Рамон" на юге Израиля, обратный рейс был отменен. Авиакомпания Emirates отменила утренний рейс в Бейрут из Дубая, дневной рейс отправился по расписанию. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля. Миротворческие силы ООН призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html
израиль
тель-авив
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833015407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de83a5b9f6778b43a25226a40ed98556.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, бейрут, хезболла, оон, etihad airways
В мире, Израиль, Тель-Авив, Бейрут, Хезболла, ООН, Etihad Airways
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль
Авиакомпания Etihad отменила рейсы в Ливан и Израиль, а также из этих стран