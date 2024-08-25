https://ria.ru/20240825/reysy-1968355341.html

Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль

Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль - РИА Новости, 25.08.2024

Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль

Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:14

2024-08-25T14:14

2024-08-25T14:14

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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении базирующейся в Абу-Даби авиакомпании. "Рейсы были отменены из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве и ситуации в регионе. Авиакомпания следит за ситуацией и находить в контакте с местными властями", - говорится в заявлении. При этом эмиратский авиаперевозчик Flydubai перенаправила сегодняшний рейс из Дубая в Тель-Авив в аэропорт "Рамон" на юге Израиля, обратный рейс был отменен. Авиакомпания Emirates отменила утренний рейс в Бейрут из Дубая, дневной рейс отправился по расписанию. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля. Миротворческие силы ООН призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240730/udar-1963030182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, бейрут, хезболла, оон, etihad airways