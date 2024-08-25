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Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль - РИА Новости, 25.08.2024
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14:14 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/reysy-1968355341.html
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль - РИА Новости, 25.08.2024
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль
Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:14
2024-08-25T14:14
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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении базирующейся в Абу-Даби авиакомпании. "Рейсы были отменены из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве и ситуации в регионе. Авиакомпания следит за ситуацией и находить в контакте с местными властями", - говорится в заявлении. При этом эмиратский авиаперевозчик Flydubai перенаправила сегодняшний рейс из Дубая в Тель-Авив в аэропорт "Рамон" на юге Израиля, обратный рейс был отменен. Авиакомпания Emirates отменила утренний рейс в Бейрут из Дубая, дневной рейс отправился по расписанию. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля. Миротворческие силы ООН призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, тель-авив, бейрут, хезболла, оон, etihad airways
В мире, Израиль, Тель-Авив, Бейрут, Хезболла, ООН, Etihad Airways
Эмиратская авиакомпания отменила рейсы в Ливан и Израиль

Авиакомпания Etihad отменила рейсы в Ливан и Израиль, а также из этих стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Etihad Airways
Самолет авиакомпании Etihad Airways - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет авиакомпании Etihad Airways. Архивное фото
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ДУБАЙ, 25 авг - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут, а также рейсы из этих городов в воскресенье, об этом говорится в заявлении базирующейся в Абу-Даби авиакомпании.
"Рейсы были отменены из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве и ситуации в регионе. Авиакомпания следит за ситуацией и находить в контакте с местными властями", - говорится в заявлении.
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При этом эмиратский авиаперевозчик Flydubai перенаправила сегодняшний рейс из Дубая в Тель-Авив в аэропорт "Рамон" на юге Израиля, обратный рейс был отменен.
Авиакомпания Emirates отменила утренний рейс в Бейрут из Дубая, дневной рейс отправился по расписанию.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля.
Миротворческие силы ООН призвали стороны конфликта на ливано-израильской границе немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН.
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В миреИзраильТель-АвивБейрутХезболлаООНEtihad Airways
 
 
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