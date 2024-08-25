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Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля - РИА Новости, 25.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:36 25.08.2024 (обновлено: 20:58 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/remnev-1968375663.html
Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля
Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля - РИА Новости, 25.08.2024
Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля
Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:36
2024-08-25T20:58
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".&quot;Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев... Во время спектакля &quot;Васса&quot; Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела&quot;, — говорится в сообщении.Ремнев исполнял роль Сергея Железнова — мужа главной героини Вассы. Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет. &quot;В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более ста ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов&quot;, — рассказали в театре.Отмечается, что Леонид Ремнев — лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".
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Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля

Народный артист РФ Леонид Ремнев умер в нижегородском театре во время спектакля

© Фото : Нижегородское отделение СТД РФ/ВКонтактеНародный артист России Леонид Ремнев
Народный артист России Леонид Ремнев - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Нижегородское отделение СТД РФ/ВКонтакте
Народный артист России Леонид Ремнев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".
«

"Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев... Во время спектакля "Васса" Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела", — говорится в сообщении.

Ремнев исполнял роль Сергея Железнова — мужа главной героини Вассы.
Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет.
«

"В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более ста ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", — рассказали в театре.

Отмечается, что Леонид Ремнев — лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".
 
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