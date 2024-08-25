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Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля

Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля - РИА Новости, 25.08.2024

Народный артист Леонид Ремнев умер во время спектакля

Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:36

2024-08-25T16:36

2024-08-25T20:58

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте"."Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев... Во время спектакля "Васса" Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела", — говорится в сообщении.Ремнев исполнял роль Сергея Железнова — мужа главной героини Вассы. Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет. "В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более ста ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", — рассказали в театре.Отмечается, что Леонид Ремнев — лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, нижний новгород, новости культуры, культура