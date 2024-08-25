https://ria.ru/20240825/rbk-1968337074.html

СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу

СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу

Российский союз туриндустрии предложил отказаться от минимальной суммы турналога в размере ста рублей, сообщает РБК. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:31

2024-08-25T11:31

2024-08-25T11:31

россия

владимир путин

рбк (медиагруппа)

общество

туризм

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предложил отказаться от минимальной суммы турналога в размере ста рублей, сообщает РБК."В пресс-службе РСТ пояснили РБК, что считают целесообразным не снижать минимальную сумму туристического налога, а вовсе отменить нижний порог налога в сто рублей, оставив только верхнюю границу в виде процента", — говорится в материале.В организации считают, что от минимальной суммы следует отказаться, поскольку нижняя установленная граница может превышать верхнюю, нагружая таким образом бизнес, отметили в статье.Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240711/nalog-1958874261.html

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россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), общество, туризм