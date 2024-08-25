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СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу - РИА Новости, 25.08.2024
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11:31 25.08.2024
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СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу
СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу
Российский союз туриндустрии предложил отказаться от минимальной суммы турналога в размере ста рублей, сообщает РБК. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:31
2024-08-25T11:31
россия
владимир путин
рбк (медиагруппа)
общество
туризм
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предложил отказаться от минимальной суммы турналога в размере ста рублей, сообщает РБК."В пресс-службе РСТ пояснили РБК, что считают целесообразным не снижать минимальную сумму туристического налога, а вовсе отменить нижний порог налога в сто рублей, оставив только верхнюю границу в виде процента", — говорится в материале.В организации считают, что от минимальной суммы следует отказаться, поскольку нижняя установленная граница может превышать верхнюю, нагружая таким образом бизнес, отметили в статье.Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), общество, туризм
Россия, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Общество, Туризм
СМИ узнали о новом предложении бизнеса по турналогу

РБК: Российский союз туриндустрии предложил отменить минимальную сумму турналога

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на параплане на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туристы на параплане на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предложил отказаться от минимальной суммы турналога в размере ста рублей, сообщает РБК.
«
"В пресс-службе РСТ пояснили РБК, что считают целесообразным не снижать минимальную сумму туристического налога, а вовсе отменить нижний порог налога в сто рублей, оставив только верхнюю границу в виде процента", — говорится в материале.
В организации считают, что от минимальной суммы следует отказаться, поскольку нижняя установленная граница может превышать верхнюю, нагружая таким образом бизнес, отметили в статье.
Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон, разрешающий местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, по сути, заменит курортный сбор. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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