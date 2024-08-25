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Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 25.08.2024 (обновлено: 13:32 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/pvo-1968347566.html
Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник
Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник
Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:15
2024-08-25T13:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сша
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США
Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник

МО РФ: системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСША
 
 
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