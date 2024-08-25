https://ria.ru/20240825/pvo-1968347566.html

Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник

Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024

Системы ПВО сбили восемь снарядов HIMARS и 41 украинский беспилотник

Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T13:15

2024-08-25T13:15

2024-08-25T13:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило во вторник Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша