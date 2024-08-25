https://ria.ru/20240825/putin-1968295087.html

Путин оценил перспективы российской угольной отрасли

Путин оценил перспективы российской угольной отрасли - РИА Новости, 25.08.2024

Путин оценил перспективы российской угольной отрасли

Российская угольная отрасль имеет большие перспективы развития, и от ее роста во многом зависит будущее благополучие страны, ведь уголь всегда будет нужен,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T00:07

2024-08-25T00:07

2024-08-25T00:07

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская угольная отрасль имеет большие перспективы развития, и от ее роста во многом зависит будущее благополучие страны, ведь уголь всегда будет нужен, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в видеообращении поздравил российских шахтеров с профессиональным праздником. "Уголь всегда был, есть и будет нужен. И сама угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития. От ее роста и успехов во многом зависит благополучие, будущее нашей страны. Потому верю в ваши новые успехи во славу России", - обратился Путин к работникам угольной промышленности. День шахтера отмечается в РФ ежегодно в последнее воскресенье августа.

https://ria.ru/20240708/putin-1958282283.html

https://ria.ru/20240825/pozdravlenie-1968294929.html

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россия, владимир путин, экономика