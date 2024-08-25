https://ria.ru/20240825/polsha-1968340577.html

Польша потратила на Украину 3,3 процента своего ВВП

Польша потратила на Украину 3,3 процента своего ВВП - РИА Новости, 25.08.2024

Польша потратила на Украину 3,3 процента своего ВВП

Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:58

2024-08-25T11:58

2024-08-25T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

россия

анджей дуда

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире ютюб-канала Zero. "Мы действительно дали Украине много техники по отношению к нашим возможностям. В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная - это около 3,3% нашего ВВП брутто. Это около 100 миллиардов злотых. В том числе 12 миллиардов (более 3,1 миллиарда долларов) именно военной помощи", - сказал Дуда. Он также перечислил военную технику, переданную Украине, среди которой танки, самолеты, бронетехника. "Мы в сумме дали Украине почти 400 танков. В сумме мы дали Украине почти тысячу штук тяжелой техники – начиная от танков Т-72, PT-91 "Twardy", Leopard, разного рода бронетранспортеры и боевые машины пехоты, самоходные гаубицы "Krab", ракетные установки, которые были у нас на складах, 10 самолетов МиГ-29, 10 вертолетов", - сказал польский президент. Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240824/pentagon-1968188715.html

https://ria.ru/20240806/naemniki-1964300595.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, россия, анджей дуда, сергей лавров, нато, т-72 "урал", миг-29