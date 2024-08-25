Польша потратила на Украину 3,3 процента своего ВВП
Дуда: Польша потратила на помощь Украине более 26 миллиардов долларов
© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 миллиардов злотых (более 26 миллиардов долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире ютюб-канала Zero.
"Мы действительно дали Украине много техники по отношению к нашим возможностям. В сумме помощь для Украины, вся, то есть и военная и не военная, гуманитарная - это около 3,3% нашего ВВП брутто. Это около 100 миллиардов злотых. В том числе 12 миллиардов (более 3,1 миллиарда долларов) именно военной помощи", - сказал Дуда.
Он также перечислил военную технику, переданную Украине, среди которой танки, самолеты, бронетехника.
"Мы в сумме дали Украине почти 400 танков. В сумме мы дали Украине почти тысячу штук тяжелой техники – начиная от танков Т-72, PT-91 "Twardy", Leopard, разного рода бронетранспортеры и боевые машины пехоты, самоходные гаубицы "Krab", ракетные установки, которые были у нас на складах, 10 самолетов МиГ-29, 10 вертолетов", - сказал польский президент.
Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.