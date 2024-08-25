https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html

Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом

Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 25.08.2024

Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом

Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T16:03

2024-08-25T16:03

2024-08-25T16:06

происшествия

калининград

россия

приморск

toyota corolla

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КАЛИНИНГРАД, 25 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. "Сотрудники полиции работают на месте ДТП, произошедшего на железнодорожных путях. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 (11.00 мск) в поселке Приморске Балтийского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершила проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, в результате чего идущий поезд совершил столкновение с легковым транспортным средством", - говорится в сообщении. Водитель и пассажир Toyota были госпитализированы, добавили в УМВД РФ. В пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на региональный минздрав уточнили, что пострадавшими в автомобиле были мужчина и женщина. "В результате происшествия пострадало два человека. Женщина после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное наблюдение. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240825/avariya-1968342698.html

https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html

калининград

россия

приморск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград, россия, приморск, toyota corolla