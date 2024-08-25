Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 25.08.2024 (обновлено: 16:06 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 25.08.2024
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом
Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:03
2024-08-25T16:06
происшествия
калининград
россия
приморск
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968372045_0:8:991:565_1920x0_80_0_0_69bfbc4e58b914bf1af576b168724f91.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. "Сотрудники полиции работают на месте ДТП, произошедшего на железнодорожных путях. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 (11.00 мск) в поселке Приморске Балтийского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершила проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, в результате чего идущий поезд совершил столкновение с легковым транспортным средством", - говорится в сообщении. Водитель и пассажир Toyota были госпитализированы, добавили в УМВД РФ. В пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на региональный минздрав уточнили, что пострадавшими в автомобиле были мужчина и женщина. "В результате происшествия пострадало два человека. Женщина после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное наблюдение. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240825/avariya-1968342698.html
https://ria.ru/20240823/passazhir-1968015442.html
калининград
россия
приморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968372045_115:0:876:571_1920x0_80_0_0_12f04c4edd8a3cd0d9acf17142143ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия, приморск, toyota corolla
Происшествия, Калининград, Россия, Приморск, Toyota Corolla
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом

Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом, два человека пострадали

© МВД 39/TelegramДТП в поселке Приморске Балтийского района под Калининградом
ДТП в поселке Приморске Балтийского района под Калининградом - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© МВД 39/Telegram
ДТП в поселке Приморске Балтийского района под Калининградом
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.
"Сотрудники полиции работают на месте ДТП, произошедшего на железнодорожных путях. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 (11.00 мск) в поселке Приморске Балтийского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершила проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, в результате чего идущий поезд совершил столкновение с легковым транспортным средством", - говорится в сообщении.
Водитель и пассажир Toyota были госпитализированы, добавили в УМВД РФ.
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В ДТП с двумя мотоциклами в Москве пострадали два человека
Вчера, 12:27
В пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на региональный минздрав уточнили, что пострадавшими в автомобиле были мужчина и женщина.
"В результате происшествия пострадало два человека. Женщина после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное наблюдение. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
Железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Нижнем Новгороде опоздавшему пассажиру поездом отрезало стопу
23 августа, 13:26
 
ПроисшествияКалининградРоссияПриморскToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала