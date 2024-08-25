https://ria.ru/20240825/poezd-1968371302.html
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 25.08.2024
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом
Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T16:03
2024-08-25T16:03
2024-08-25T16:06
происшествия
калининград
россия
приморск
toyota corolla
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КАЛИНИНГРАД, 25 авг - РИА Новости. Автомобиль выехал на железнодорожные пути под Калининградом и столкнулся с поездом, два человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ. "Сотрудники полиции работают на месте ДТП, произошедшего на железнодорожных путях. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10:00 (11.00 мск) в поселке Приморске Балтийского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota совершила проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора, в результате чего идущий поезд совершил столкновение с легковым транспортным средством", - говорится в сообщении. Водитель и пассажир Toyota были госпитализированы, добавили в УМВД РФ. В пресс-службе правительства Калининградской области со ссылкой на региональный минздрав уточнили, что пострадавшими в автомобиле были мужчина и женщина. "В результате происшествия пострадало два человека. Женщина после оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное наблюдение. Мужчина госпитализирован в областную клиническую больницу, его состояние оценивается медиками как тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240825/avariya-1968342698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, приморск, toyota corolla
Происшествия, Калининград, Россия, Приморск, Toyota Corolla
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом
Под Калининградом автомобиль столкнулся с поездом, два человека пострадали