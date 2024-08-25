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Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске - РИА Новости, 25.08.2024
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске
Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:05
2024-08-25T18:05
2024-08-25T18:05
специальная военная операция на украине
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славянск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации (ВСУ - ред.) и склад", - сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что один удар был нанесен в 17.10 мск, он был с сильной детонацией и мощным взрывом, второй удар в 17.25 пришелся по личному составу украинский войск.
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске
Подполье: по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске нанесены удары