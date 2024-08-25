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Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/podpole-1968383145.html
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске - РИА Новости, 25.08.2024
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске
Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:05
2024-08-25T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации (ВСУ - ред.) и склад", - сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что один удар был нанесен в 17.10 мск, он был с сильной детонацией и мощным взрывом, второй удар в 17.25 пришелся по личному составу украинский войск.
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
славянск
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в мире, славянск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Славянск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске

Подполье: по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске нанесены удары

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации (ВСУ - ред.) и склад", - сказал собеседник агентства.
Лебедев уточнил, что один удар был нанесен в 17.10 мск, он был с сильной детонацией и мощным взрывом, второй удар в 17.25 пришелся по личному составу украинский войск.
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Подполье сообщило об ударах по двум пунктам временной дислокации ВСУ
Вчера, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСлавянскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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