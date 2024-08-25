https://ria.ru/20240825/podpole-1968383145.html

Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске

Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске - РИА Новости, 25.08.2024

Подполье сообщило об ударах по пункту временной дислокации ВСУ в Славянске

Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:05

2024-08-25T18:05

2024-08-25T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Удары нанесены по пункту временной дислокации ВСУ и складу в Славянске, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилет в Славянск: накрыли пункт временной дислокации (ВСУ - ред.) и склад", - сказал собеседник агентства.Лебедев уточнил, что один удар был нанесен в 17.10 мск, он был с сильной детонацией и мощным взрывом, второй удар в 17.25 пришелся по личному составу украинский войск.

https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html

славянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, славянск, сергей лебедев, вооруженные силы украины