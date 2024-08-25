https://ria.ru/20240825/plovchikha-1968380567.html

Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа

Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа - РИА Новости, 25.08.2024

Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа

Женщина, которая пропала на 3,5 часа в штормовом море в Новороссийске, выплыла и оказалась профессиональной пловчихой, сообщил РИА Новости начальник службы... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T17:35

2024-08-25T17:35

2024-08-25T18:32

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Женщина, которая пропала на 3,5 часа в штормовом море в Новороссийске, выплыла и оказалась профессиональной пловчихой, сообщил РИА Новости начальник службы спасения города Алексей Одеров. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина спрыгнула с мостика в воду и ее унесло в море. По словам Одерова, к спасателям после пропажи женщины обратились спустя полтора часа. Поисковые работы планировалось начать, как только позволит погода. "Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что спортсменка пробыла в воде около 3,5 часа. Синоптики прогнозируют на Кубани ливень, град и ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение действует до понедельника. Власти Новороссийска рекомендуют воздержаться от плавания на катамаранах, сапах, надувных кругах и матрасах из-за непогоды.

https://ria.ru/20240822/turtsija-1967739932.html

https://ria.ru/20240821/italija-1967472629.html

новороссийск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новороссийск, происшествия