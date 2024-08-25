https://ria.ru/20240825/plovchikha-1968380567.html
Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа
Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа - РИА Новости, 25.08.2024
Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа
Женщина, которая пропала на 3,5 часа в штормовом море в Новороссийске, выплыла и оказалась профессиональной пловчихой, сообщил РИА Новости начальник службы... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T17:35
2024-08-25T17:35
2024-08-25T18:32
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Женщина, которая пропала на 3,5 часа в штормовом море в Новороссийске, выплыла и оказалась профессиональной пловчихой, сообщил РИА Новости начальник службы спасения города Алексей Одеров. Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина спрыгнула с мостика в воду и ее унесло в море. По словам Одерова, к спасателям после пропажи женщины обратились спустя полтора часа. Поисковые работы планировалось начать, как только позволит погода. "Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что спортсменка пробыла в воде около 3,5 часа. Синоптики прогнозируют на Кубани ливень, град и ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение действует до понедельника. Власти Новороссийска рекомендуют воздержаться от плавания на катамаранах, сапах, надувных кругах и матрасах из-за непогоды.
https://ria.ru/20240822/turtsija-1967739932.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, происшествия
Новороссийск, Происшествия
Пропавшая во время шторма на Кубани женщина приплыла обратно через 3,5 часа
Женщина, пропавшая на 3,5 часа в море на Кубани, выплыла и оказалась пловчихой
КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Женщина, которая пропала на 3,5 часа в штормовом море в Новороссийске, выплыла и оказалась профессиональной пловчихой, сообщил РИА Новости начальник службы спасения города Алексей Одеров.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что женщина спрыгнула с мостика в воду и ее унесло в море.
По словам Одерова, к спасателям после пропажи женщины обратились спустя полтора часа. Поисковые работы планировалось начать, как только позволит погода.
«
"Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что спортсменка пробыла в воде около 3,5 часа.
Синоптики прогнозируют на Кубани
ливень, град и ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение действует до понедельника. Власти Новороссийска рекомендуют воздержаться от плавания на катамаранах, сапах, надувных кругах и матрасах из-за непогоды.