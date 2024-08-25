https://ria.ru/20240825/plennye-1968323222.html

Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву

Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву - РИА Новости, 25.08.2024

Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:43

2024-08-25T09:43

2024-08-25T11:52

специальная военная операция на украине

россия

москва

курская область

вооруженные силы украины

ил-76мд

общество

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщил телеканал "Россия 24". В эфире показали кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам. Накануне Минобороны сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ. Вчера ведомство также уточнило, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.

https://ria.ru/20240824/voennye-1968257102.html

https://ria.ru/20240823/minoborony-1968065032.html

https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html

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москва

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, курская область, вооруженные силы украины, ил-76мд, общество