Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВстреча военных, вернувшихся домой в результате обмена
Встреча военных, вернувшихся домой в результате обмена
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщил телеканал "Россия 24".
В эфире показали кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.
Накануне Минобороны сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
Вчера ведомство также уточнило, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
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Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.