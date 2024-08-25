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Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 25.08.2024 (обновлено: 11:52 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/plennye-1968323222.html
Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву
Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву - РИА Новости, 25.08.2024
Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:43
2024-08-25T11:52
специальная военная операция на украине
россия
москва
курская область
вооруженные силы украины
ил-76мд
общество
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщил телеканал "Россия 24". В эфире показали кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам. Накануне Минобороны сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ. Вчера ведомство также уточнило, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
https://ria.ru/20240824/voennye-1968257102.html
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968065032.html
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россия, москва, курская область, вооруженные силы украины, ил-76мд, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Курская область, Вооруженные силы Украины, Ил-76МД, Общество
Возвращенные из плена российские военные прилетели в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВстреча военных, вернувшихся домой в результате обмена
Встреча военных, вернувшихся домой в результате обмена - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Встреча военных, вернувшихся домой в результате обмена
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие этой ночью прилетели в Москву, сообщил телеканал "Россия 24".
В эфире показали кадры, на которых самолет Ил-76МД приземляется в аэропорту, из него выходят российские бойцы и рассаживаются по автобусам.
Возвращение освобожденных из украинского плена российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Минобороны показало кадры, как освобожденные из плена бойцы едут на родину
Вчера, 17:20
Накануне Минобороны сообщило о состоявшемся обмене ста пятнадцати российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
Вчера ведомство также уточнило, что освобожденные военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства.
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
За неделю 29 украинских военных сдались в плен
23 августа, 15:34
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКурская областьВооруженные силы УкраиныИл-76МДОбщество
 
 
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