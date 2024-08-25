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"Снова это сделать". В Великобритании выступили с планом по России - РИА Новости, 25.08.2024
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13:20 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/plan-1968348286.html
"Снова это сделать". В Великобритании выступили с планом по России
"Снова это сделать". В Великобритании выступили с планом по России - РИА Новости, 25.08.2024
"Снова это сделать". В Великобритании выступили с планом по России
Запад должен восстановить дружеские отношения с Россией, такое мнение выразил в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T13:20
2024-08-25T13:20
в мире
россия
москва
джо байден
кир стармер
великобритания
михаэль кречмер
нато
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запад должен восстановить дружеские отношения с Россией, такое мнение выразил в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Россия нам не враг. После ухода Джо Байдена и Кира Стармера со своих постов Запад должен снова вести хорошие отношения с Россией", — призвал политик.Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер 8 августа заявлял, что Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток".Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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в мире, россия, москва, джо байден, кир стармер, великобритания, михаэль кречмер, нато, северный поток, политика
В мире, Россия, Москва, Джо Байден, Кир Стармер, Великобритания, Михаэль Кречмер, НАТО, Северный поток, Политика
"Снова это сделать". В Великобритании выступили с планом по России

Британский политик Кертен: Запад должен восстановить отношения с Россией

© AP Photo / Alberto PezzaliПарламентская площадь в Лондоне
Парламентская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Парламентская площадь в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запад должен восстановить дружеские отношения с Россией, такое мнение выразил в соцсети X лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
«
"Россия нам не враг. После ухода Джо Байдена и Кира Стармера со своих постов Запад должен снова вести хорошие отношения с Россией", — призвал политик.
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Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер 8 августа заявлял, что Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток".
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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В миреРоссияМоскваДжо БайденКир СтармерВеликобританияМихаэль КречмерНАТОСеверный потокПолитика
 
 
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