Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 25.08.2024 (обновлено: 11:26 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/peregovory-1968335696.html
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху - РИА Новости, 25.08.2024
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху
Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:22
2024-08-25T11:26
в мире
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/76/1532497698_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_13dd9c1c661ed6cc09f55fe13558afae.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация сегодня отправится в Каир, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман."(Израильская делегация - ред.) направится сегодня (в Каир - ред.)", - сообщил Гендельман.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов израильских ВВС уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленных на северные и центральные территории Израиля.Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html
каир (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/76/1532497698_233:0:4009:2832_1920x0_80_0_0_9c321075c633db2df6a5894b8f681b25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху

Переговоры по сектору Газа остаются в силе, делегация Израиля отправится в Каир

© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Надим Зуауи
Каир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация сегодня отправится в Каир, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
"(Израильская делегация - ред.) направится сегодня (в Каир - ред.)", - сообщил Гендельман.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" ударом по Израилю доказала свою боеспособность, считает эксперт
10:49
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов израильских ВВС уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленных на северные и центральные территории Израиля.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы"
08:25
 
В миреКаир (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала