https://ria.ru/20240825/peregovory-1968335696.html
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху - РИА Новости, 25.08.2024
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху
Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:22
2024-08-25T11:22
2024-08-25T11:26
в мире
каир (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация сегодня отправится в Каир, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман."(Израильская делегация - ред.) направится сегодня (в Каир - ред.)", - сообщил Гендельман.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов израильских ВВС уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленных на северные и центральные территории Израиля.Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта.
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968332170.html
https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каир (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Каир (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, подтвердил офис Нетаньяху
Переговоры по сектору Газа остаются в силе, делегация Израиля отправится в Каир
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 авг - РИА Новости. Переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на эскалацию между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", израильская делегация сегодня отправится в Каир, сообщил РИА Новости советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
"(Израильская делегация - ред.) направится сегодня (в Каир - ред.)", - сообщил Гендельман.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов израильских ВВС уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленных на северные и центральные территории Израиля.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по сделке Израиля и палестинского движения ХАМАС
о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников может пройти в воскресенье в Каире с участием главы ЦРУ
Билла Бернса, премьера Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани
и высокопоставленных чиновников из Израиля и Египта
.