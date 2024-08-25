https://ria.ru/20240825/pensii-1968305551.html

Эксперт назвал категории россиян, которым положена доплата к пенсии

Эксперт назвал категории россиян, которым положена доплата к пенсии - РИА Новости, 25.08.2024

Эксперт назвал категории россиян, которым положена доплата к пенсии

Российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи, ее размер в этом году составляет чуть более 2,7 тысячи... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T04:18

2024-08-25T04:18

2024-08-25T06:07

россия

общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российские пенсионеры имеют право на доплату к пенсии, если содержат нетрудоспособных членов семьи, ее размер в этом году составляет чуть более 2,7 тысячи рублей за каждого иждивенца, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.Согласно российскому законодательству, иждивенцами считаются нетрудоспособные люди на полном содержании. Ими могут быть несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет, обучающиеся на очной форме, а также родители и супруг пенсионного возраста, родственники с инвалидностью, которые не имеют собственного основного источника дохода."Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности. Размер доплаты составляет 1/3 от размеров фиксированной выплаты к страховой пенсии, то есть 2711,63 рубля в 2024 году за каждого иждивенца", — сказал Ляшок.Он объяснил, что доплата устанавливается максимум за троих иждивенцев, но при этом ее могут получать оба супруга. Для получения такой доплаты нужно самостоятельно обратиться в Социальный фонд России с заявлением и подтверждающими документами.

https://ria.ru/20240821/pensii-1967443834.html

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россия, общество