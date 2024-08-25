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Володин запустил опрос о запрете массовых спам-звонков
Володин запустил опрос о запрете массовых спам-звонков - РИА Новости, 25.08.2024
Володин запустил опрос о запрете массовых спам-звонков
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о поддержке запрета массовых спам-звонков. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:28
2024-08-25T09:28
2024-08-25T09:28
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о поддержке запрета массовых спам-звонков. Ранее депутаты ГД от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров, проектом также предлагается разрешить рекламные звонки только с официальных номеров компаний. "В сентябре планируем рассмотреть вопрос о запрете массовых спам-звонков. Ранее в комментариях и обращениях вы говорили о необходимости принятия такого решения. Вы поддерживаете запрет спам-звонков?" - спросил подписчиков Володин в своем Telegram-канале. На данный момент из более восьми тысяч проголосовавших 97% поддерживают запрет, 1% - не поддерживают, 2% проголосовавших выбрали вариант "Все равно". В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 100 тысяч, юрлица - от 300 тысяч до миллиона рублей.
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общество, россия, вячеслав володин, владислав даванков, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владислав Даванков, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о запрете массовых спам-звонков
Володин запустил опрос о запрете массовых спам-звонков в России