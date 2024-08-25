https://ria.ru/20240825/oon-1968339809.html

ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе

ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе - РИА Новости, 25.08.2024

ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе

Стороны конфликта на ливано-израильской границе должны немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:54

2024-08-25T11:54

2024-08-25T12:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Стороны конфликта на ливано-израильской границе должны немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении UNIFIL и UNSCOL.“В свете тревожного развития событий с сегодняшнего дня вдоль всей голубой линии координационный штаб ООН в Ливане и UNIFIL призывают стороны прекратить огонь и отказаться от эскалации", - сказано в документе.Согласно коммюнике, продолжение вооруженного противостояния нарушает резолюцию 1701 СБ ООН от 2006 года, которая является единственным механизмом соблюдения мира на ливано-израильской границе.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля

https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан