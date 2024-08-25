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ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе - РИА Новости, 25.08.2024
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11:54 25.08.2024 (обновлено: 12:14 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/oon-1968339809.html
ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе
ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе - РИА Новости, 25.08.2024
ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе
Стороны конфликта на ливано-израильской границе должны немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:54
2024-08-25T12:14
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Стороны конфликта на ливано-израильской границе должны немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении UNIFIL и UNSCOL.“В свете тревожного развития событий с сегодняшнего дня вдоль всей голубой линии координационный штаб ООН в Ливане и UNIFIL призывают стороны прекратить огонь и отказаться от эскалации", - сказано в документе.Согласно коммюнике, продолжение вооруженного противостояния нарушает резолюцию 1701 СБ ООН от 2006 года, которая является единственным механизмом соблюдения мира на ливано-израильской границе.Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля
https://ria.ru/20240825/israel-1968315621.html
https://ria.ru/20240825/khezbolla-1968319788.html
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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
ООН призвала к прекращению огня на ливано-израильской границе

Миротворцы ООН призвали Израиль и "Хезболлу" прекратить огонь

© AP PhotoЛиванские военные
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo
Ливанские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Стороны конфликта на ливано-израильской границе должны немедленно прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН, говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении UNIFIL и UNSCOL.
“В свете тревожного развития событий с сегодняшнего дня вдоль всей голубой линии координационный штаб ООН в Ливане и UNIFIL призывают стороны прекратить огонь и отказаться от эскалации", - сказано в документе.
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Израиле ввели ограничения из-за атак "Хезболлы"
08:25
Согласно коммюнике, продолжение вооруженного противостояния нарушает резолюцию 1701 СБ ООН от 2006 года, которая является единственным механизмом соблюдения мира на ливано-израильской границе.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Хезболла" назвала первый этап ответного удара по Израилю успешным
09:07
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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