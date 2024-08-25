https://ria.ru/20240825/odessa-1968333685.html

Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы

Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы - РИА Новости, 25.08.2024

Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы

Расчет российского разведывательного беспилотника "Supercam S350" десантников группировки войск "Днепр" ведет мониторинг береговой линии у побережья Одессы и... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T11:04

2024-08-25T11:04

2024-08-25T12:17

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

одесса

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Расчет российского разведывательного беспилотника "Supercam S350" десантников группировки войск "Днепр" ведет мониторинг береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно предотвратить возможные провокации и десанты украинской армии на Кинбурнской косе, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости."(Крыло которое запустили - ред.) будет работать на берегу, (будет - ред.) просматривать берег, чтобы не допустить прорыва противника с той стороны", - сообщил РИА Новости десантник.При постоянном присутствии в небе FPV-дронов противника и в условиях неблагоприятного для пуска направления ветра расчет десантников с Кинбурнской косы успешно осуществил запуск разведывательного авикрыла в сторону Одессы, Станислава и Очакова."(Крыло может висеть в воздухе - ред.) в среднем 2 - 2,5 часа. (Дальность действия - ред.) от оператора, прямо с хорошей картинкой с хорошей связью - примерно 70 километров", - подчеркнул военный.Подразделение российских десантников держит оборону на побережье, 9 августа десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Как сообщал глава Херсонской области Владимир Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров противника.

https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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одесса

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), одесса, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф