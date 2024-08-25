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Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 25.08.2024 (обновлено: 12:17 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/odessa-1968333685.html
Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы
Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы - РИА Новости, 25.08.2024
Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы
Расчет российского разведывательного беспилотника "Supercam S350" десантников группировки войск "Днепр" ведет мониторинг береговой линии у побережья Одессы и... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T11:04
2024-08-25T12:17
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
одесса
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Расчет российского разведывательного беспилотника "Supercam S350" десантников группировки войск "Днепр" ведет мониторинг береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно предотвратить возможные провокации и десанты украинской армии на Кинбурнской косе, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости."(Крыло которое запустили - ред.) будет работать на берегу, (будет - ред.) просматривать берег, чтобы не допустить прорыва противника с той стороны", - сообщил РИА Новости десантник.При постоянном присутствии в небе FPV-дронов противника и в условиях неблагоприятного для пуска направления ветра расчет десантников с Кинбурнской косы успешно осуществил запуск разведывательного авикрыла в сторону Одессы, Станислава и Очакова."(Крыло может висеть в воздухе - ред.) в среднем 2 - 2,5 часа. (Дальность действия - ред.) от оператора, прямо с хорошей картинкой с хорошей связью - примерно 70 километров", - подчеркнул военный.Подразделение российских десантников держит оборону на побережье, 9 августа десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Как сообщал глава Херсонской области Владимир Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров противника.
https://ria.ru/20240823/vsu-1968111473.html
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происшествия, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), одесса, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Одесса, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ
Десантники ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы

ВС России с БПЛА наблюдают за побережьем Одессы для предотвращения провокаций

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Расчет российского разведывательного беспилотника "Supercam S350" десантников группировки войск "Днепр" ведет мониторинг береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно предотвратить возможные провокации и десанты украинской армии на Кинбурнской косе, сообщает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
"(Крыло которое запустили - ред.) будет работать на берегу, (будет - ред.) просматривать берег, чтобы не допустить прорыва противника с той стороны", - сообщил РИА Новости десантник.
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При постоянном присутствии в небе FPV-дронов противника и в условиях неблагоприятного для пуска направления ветра расчет десантников с Кинбурнской косы успешно осуществил запуск разведывательного авикрыла в сторону Одессы, Станислава и Очакова.
"(Крыло может висеть в воздухе - ред.) в среднем 2 - 2,5 часа. (Дальность действия - ред.) от оператора, прямо с хорошей картинкой с хорошей связью - примерно 70 километров", - подчеркнул военный.
Подразделение российских десантников держит оборону на побережье, 9 августа десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр. Как сообщал глава Херсонской области Владимир Сальдо, в провокации участвовали 12 быстроходных катеров противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ОдессаДнепр (город)Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы РФ
 
 
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