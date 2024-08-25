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Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек - РИА Новости, 25.08.2024
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10:55 25.08.2024 (обновлено: 12:15 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/obstrel-1968332691.html
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек - РИА Новости, 25.08.2024
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек
Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:55
2024-08-25T12:15
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.&quot;Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в Городскую больницу № 2 города Белгорода&quot;, — написал он.Глава региона отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Он также добавил, что повреждения получили 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также пострадали газопровод и линия электропередачи.Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Среди раненых трое несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240825/ritter-1968306928.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек

Гладков: число пострадавших при обстреле Ракитного выросло до 13

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в Городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.

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Глава региона отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Он также добавил, что повреждения получили 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также пострадали газопровод и линия электропередачи.
Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Среди раненых трое несовершеннолетних.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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