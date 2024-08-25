https://ria.ru/20240825/obstrel-1968332691.html

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек - РИА Новости, 25.08.2024

Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек

Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T10:55

2024-08-25T10:55

2024-08-25T12:15

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram."Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в Городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.Глава региона отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Он также добавил, что повреждения получили 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также пострадали газопровод и линия электропередачи.Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Среди раненых трое несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240825/ritter-1968306928.html

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белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия