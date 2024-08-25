https://ria.ru/20240825/obstrel-1968332691.html
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек - РИА Новости, 25.08.2024
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек
Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:55
2024-08-25T10:55
2024-08-25T12:15
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Число раненых после удара ВСУ по поселку Ракитное в Белгородской области выросло до 13 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram."Количество раненых увеличилось до 13 человек — девушка утром самостоятельно обратилась в Ракитянскую ЦРБ. Учитывая характер и тяжесть ранения, принято решение отправить ее в Городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он.Глава региона отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.Он также добавил, что повреждения получили 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь автомобилей. Также пострадали газопровод и линия электропередачи.Сегодня Гладков сообщил, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области. Среди раненых трое несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240825/ritter-1968306928.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до 13 человек
Гладков: число пострадавших при обстреле Ракитного выросло до 13