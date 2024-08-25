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СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.08.2024
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07:22 25.08.2024 (обновлено: 09:25 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html
СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область
СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.08.2024
СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область
США и Британия предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отследить переброску российских... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:22
2024-08-25T09:25
в мире
сша
курская область
украина
валерий герасимов
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. США и Британия предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отследить переброску российских подкреплений, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.&quot;Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области &lt;…&gt;, чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска, или отрезать им путь вероятного отхода на Украину&quot;, — уточнили в материале.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.Белый дом, как и Госдеп США, ранее отказался признать причастность Штатов к подготовке и планированию нападения ВСУ на Курскую область. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html
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в мире, сша, курская область, украина, валерий герасимов, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, США, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область

NYT: США и Британия передали ВСУ спутниковые снимки Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. США и Британия предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отследить переброску российских подкреплений, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
«

"Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области <…>, чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска, или отрезать им путь вероятного отхода на Украину", — уточнили в материале.

Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
Белый дом, как и Госдеп США, ранее отказался признать причастность Штатов к подготовке и планированию нападения ВСУ на Курскую область. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
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