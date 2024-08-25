https://ria.ru/20240825/nyt-1968311483.html

СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область

СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 25.08.2024

СМИ раскрыли роль США во вторжении ВСУ в Курскую область

США и Британия предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отследить переброску российских... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T07:22

2024-08-25T07:22

2024-08-25T09:25

в мире

сша

курская область

украина

валерий герасимов

мария захарова

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1fc45b31df0fe1383b0a4a1eaacb1d18.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. США и Британия предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения ВСУ, чтобы отследить переброску российских подкреплений, сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники."Спустя считанные дни после наступления США и Британия предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области <…>, чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска, или отрезать им путь вероятного отхода на Украину", — уточнили в материале.Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5500 человек, 71 танк и 11 пусковых установок РСЗО.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.Белый дом, как и Госдеп США, ранее отказался признать причастность Штатов к подготовке и планированию нападения ВСУ на Курскую область. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240825/kurskaya_oblast-1968308518.html

https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html

сша

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, курская область, украина, валерий герасимов, мария захарова, вооруженные силы украины